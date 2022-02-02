Майже 38% українців подорожували Україною в 2021 році
Як пише Інтерфакс-Україна, про це , свідчать дані опитування Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ).
Як повідомила голова ДАРТ Мар'яна Олеськів на презентації результатів опитування у середу, середня тривалість поїздки - чотири-п'ять днів. Показник рівня лояльності туристів до українських дестинацій становив 37 балів.
За даними опитування, 37% опитаних подорожували із сім'єю, 22% - з партнером, 21% - наодинці, 17% - з друзями. У складі туристичної групи у поїздки вирушили приблизно 1% українців. При цьому серед молоді 15-24 років подорожували 49% опитаних, 25-34 роки - 49%, 35-44 роки - 44%, 45-54 роки - 34%, 55-64 роки - 26%, понад 65 років - 14%.
Метою подорожі в Україні для 68% внутрішніх туристів була відпустка, відпочинок та дозвілля. Водночас 48% віддали перевагу пляжному туризму, 36% - екскурсійному, 17% - гірськолижним курортам, 14% - лікувально-оздоровчим закладам.
Серед ресурсів з інформацією про туристичні об'єкти найпопулярнішими серед українців є соціальні мережі (50%), друзі та родичі (40%), інтернет (33%), YouTube (21%).
За даними ДАРТ, 83% респондентів планують подорожувати самостійно, використовуючи поради близьких (31%), YouTube (23%), соцмережі та пошукові системи (по 22%), навігатори та карти (19%), ресурс booking.com (16%).
Найбільш вподобаний транспорт серед українських мандрівників - легковий автомобіль (57%), далі за популярністю слідує автобус (26%) та поїзд (25%).1
Серед місць розміщення найпопулярнішими у 2021 році стали орендовані апартаменти (26%) та готелі (25%). Водночас 7% мандрівників віддають перевагу бюджетним готелям, 7% - "4 зірки", 7% - "три зірки", 3% - "п'ять зірок" й 1% туристів зупиняються в дво- та однозіркових готелях.
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