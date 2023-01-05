Майже 39 мільйонів тонн агропродукції експортувала Україна

Україна з 24 лютого експортувала майже 39 млн тонн зернових, олійних культур і продуктів їхньої переробки. У трійці лідерів – кукурудза, пшениця та соняшникова олія.

"Майже 39 млн тонн зернових, олійних культур і продуктів їхньої переробки відвантажила Україна від початку повномасштабного вторгнення", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом за десять місяців минулого року Україна експортувала 15,6 млн т кукурудзи (частка у структурі загального експорту – 39,96%), 8,6 млн т пшениці (21,98%) та 3,3 млн т соняшникової олії (8,37%).

Також із 24 лютого Україна експортувала 3 млн т ріпаку (7,75%), 2,7 млн т насіння соняшнику (6,92%), 2,2 млн т шротів (5,8%), 1,7 млн т ячменю (4,37%), 1,74 млн т соєвих бобів (4,48%) та 188 тис. т соєвої олії (0,48%).

При цьому за грудень 2022 року Україна експортувала 6,8 млн т агропродукції, що на 900 тис. т більше ніж за листопад того ж року.

В грудні Україна експортувала 3,3 млн т кукурудзи, що на 1,3 млн т більше ніж за листопад. Експорт пшениці залишився незмінним і становив 1,6 млн т. Соняшникової олії було експортовано 468 тис. т (у листопаді – 466 тис. т), соєвих бобів – 387 тис. т (проти 385 тис. т). Водночас за останній місяць 2022 року Україна на 65 тис. т скоротила експорт насіння соняшнику – до 312 тис. т.

Також у грудні скоротився експорт ріпаку – до 237 тис. т, тоді як у листопаді експорт цієї культури становив 412 тис. т, а в жовтні – 777 тис. т. У міністерстві пояснюють, що скорочення експорту ріпаку для України є сезонно-традиційним.

У грудні минулого року Україна експортувала 179 тис. т ячменю, що майже вдвічі менше ніж у листопаді торік. Крім цього, у грудні було експортовано 331 тис. т шроту (на 13 тис. т менше).

Україна за останній місяць минулого року експортувала 20 тис. т соєвої олії; це на 4 тис. т більше ніж за листопад.

Найбільшу частку у загальній структурі аграрного експорту з України у грудні мала кукурудза – 48,32%, частка пшениці становила 23,03%, соняшникової олії – 6,93%, соєвих бобів – 5,74%, насіння соняшнику – 4,62%, шроту – 4,9%, ріпаку – 3,51%, ячменю – 2,65%, соєвої олії – 0,30%

За даними міністерства, загалом із 24 лютого по 31 грудня 2022 року Україна експортувала майже 39 млн т агропродукції. У трійці лідерів – кукурудза (15,6 млн т), пшениця (8,6 млн т) та соняшникова олія (3,3 млн т).