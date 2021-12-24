Майже 60% українців за вступ до НАТО, до 50% вважають реальною загрозу вторгнення РФ

Серед жителів заходу та центру України переважна більшість підтримують і вступ до ЄС, і вступ до НАТО

Переважна більшість українців (39,2%) вважають, що прийняття вимог президента РФ Володимира Путіна щодо вступу України до НАТО послабить безпеку України, оскільки тільки розпалить агресивність глави Російської держави щодо України, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 13-16 грудня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Водночас 29,7% опитаних вважають, що прийняття такої вимоги посилить безпеку України, бо послабить агресивність Путіна щодо України, а ще 31,1% респондентів не визначилися зі своєю думкою.

49,2% респондентів вважають реальною загрозу вторгнення РФ на територію України. Вважають, що вторгнення не буде 41,4% опитаних. 57,8% респондентів вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади щодо запобігання вторгненню РФ, вважають зусилля достатніми 27,1%.

Абсолютна більшість респондентів у разі проведення референдуму підтримала б і вступ України і до ЄС, і до НАТО. У разі референдуму щодо вступу України до НАТО 59,2% серед усіх респондентів проголосували б за вступ до альянсу, 28,1% - проти. У разі референдуму про вступ до ЄС 67,1% серед усіх респондентів проголосували б за, 21,6% - проти. Інші респонденти не голосували б або не визначилися з вибором.

Одночасно в КМІС зазначають, що, як правило, ці категорії респондентів у результаті не беруть участі у референдумах. Отже, серед тих, хто узяв би участь у референдумі, 67,8% підтримали б вступ України до НАТО, 75,7% - до ЄС.

Серед жителів заходу та центру України переважна більшість підтримують і вступ до ЄС, і вступ до НАТО. На півдні та сході підтримка євроатлантичної інтеграції нижча. Однак у разі вступу до ЄС більшість населення південних і східних областей на референдумі підтримали б таке рішення, а у разі вступу до НАТО голоси "за" та "проти" розділилися практично порівну.

Більшість респондентів (58,1%) вважають, що переговори з Путіним слід вести лише за участю західних партнерів. Вважають прямі переговори Зеленського та Путіна дієвим способом досягнення миру 26,6% респондентів.

Переважна більшість респондентів не вірять, що прямі переговори Зеленського та Путіна приведуть до повернення Криму (84,4% не вірять) та окупованої частини Донбасу (66,3%). Вірять у можливість цього 10,7% та 25,9% опитаних відповідно.

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів 1 203 респондентів віком від 18 років з усіх підконтрольних уряду регіонів України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати дуже чітку часову перспективу щодо членства від НАТО у 2022 році.