Майже 60% українців за вступ до НАТО, до 50% вважають реальною загрозу вторгнення РФ
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Водночас 29,7% опитаних вважають, що прийняття такої вимоги посилить безпеку України, бо послабить агресивність Путіна щодо України, а ще 31,1% респондентів не визначилися зі своєю думкою.
49,2% респондентів вважають реальною загрозу вторгнення РФ на територію України. Вважають, що вторгнення не буде 41,4% опитаних. 57,8% респондентів вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади щодо запобігання вторгненню РФ, вважають зусилля достатніми 27,1%.
Абсолютна більшість респондентів у разі проведення референдуму підтримала б і вступ України і до ЄС, і до НАТО. У разі референдуму щодо вступу України до НАТО 59,2% серед усіх респондентів проголосували б за вступ до альянсу, 28,1% - проти. У разі референдуму про вступ до ЄС 67,1% серед усіх респондентів проголосували б за, 21,6% - проти. Інші респонденти не голосували б або не визначилися з вибором.
Одночасно в КМІС зазначають, що, як правило, ці категорії респондентів у результаті не беруть участі у референдумах. Отже, серед тих, хто узяв би участь у референдумі, 67,8% підтримали б вступ України до НАТО, 75,7% - до ЄС.
Серед жителів заходу та центру України переважна більшість підтримують і вступ до ЄС, і вступ до НАТО. На півдні та сході підтримка євроатлантичної інтеграції нижча. Однак у разі вступу до ЄС більшість населення південних і східних областей на референдумі підтримали б таке рішення, а у разі вступу до НАТО голоси "за" та "проти" розділилися практично порівну.
Більшість респондентів (58,1%) вважають, що переговори з Путіним слід вести лише за участю західних партнерів. Вважають прямі переговори Зеленського та Путіна дієвим способом досягнення миру 26,6% респондентів.
Переважна більшість респондентів не вірять, що прямі переговори Зеленського та Путіна приведуть до повернення Криму (84,4% не вірять) та окупованої частини Донбасу (66,3%). Вірять у можливість цього 10,7% та 25,9% опитаних відповідно.
Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів 1 203 респондентів віком від 18 років з усіх підконтрольних уряду регіонів України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати дуже чітку часову перспективу щодо членства від НАТО у 2022 році.
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