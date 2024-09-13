Майже $6 млрд фінансування для України будуть втрачені, якщо Конгрес не ухвалить рішення до кінця місяця

Офіційні особи заявили, що сподіваються продовжити повноваження ще на рік.

Термін фінансування для України майже на $6 млрд закінчиться наприкінці місяця. Щоб цього не сталося, Конгрес має вжити термінових заходів.

Про це повідомляє AP.

Американські офіційні особи заявили, що адміністрація Байдена попросила Конгрес включити повноваження з фінансування в будь-яку резолюцію, яку законодавці можуть прийняти до кінця фінансового року 30 вересня, щоб фінансувати федеральний уряд і запобігти зупиненню роботи. Офіційні особи заявили, що сподіваються продовжити повноваження ще на рік.

Вони також заявили, що Міністерство оборони розглядає інші варіанти, якщо ці зусилля не матимуть успіху.

За словами джерел агентства, приблизно $5,8 млрд президентських повноважень на скорочення (PDA) закінчуються. Ще 100 мільйонів доларів на PDA не закінчуються в кінці місяця, повідомили чиновники. PDA дозволяє Пентагону знімати зброю зі складів і швидко відправляти її в Україну, зазначає AP.

Співрозмовники журналістів сказали, що в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні є трохи більше $4 млрд, термін дії яких не закінчиться в кінці місяця. Ці гроші, термін дії яких закінчується 30 вересня 2025 року, використовуються для оплати контрактів на озброєння, які не будуть поставлені протягом року або більше.

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що Міністерство оборони США співпрацює з Конгресом, щоби не втратити фінансування, яке залишиться від 60-мільярдного пакету допомоги Україні після завершення фінансового року.

"Наприкінці фінансового року дія повноважень (щодо виділення допомоги за розпорядженням президента США – ред.) завершиться. Тому зараз ми працюємо з Конгресом, аби продовжити ці повноваження та мати змогу й надалі виділяти пакети допомоги", - сказав представник Пентагону.