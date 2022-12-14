Майже 8 млн українців виїхали за кордон через напад росії на Україну

Через російську війну 7,9 млн громадян України виїхали за кордон, ще 4,9 млн стали внутрішньо переміщеними особами

Через російську війну 7,9 млн громадян України виїхали за кордон, ще 4,9 млн стали внутрішньо переміщеними особами, повідомив Омбудсмен України Дмитро Лубінець під час брифінгу.

"7 млн 900 тисяч осіб виїхали за межі країни, шукаючи прихисток за кордоном – це 20% від фактичного населення всієї нашої держави". 4 млн 900 тисяч громадян України стали внутрішньо переміщеними особами всередині нашої держави, з них 30% – це пенсіонери та особи з інвалідністю. Фактично кожна друга сім'я має одного чи більше дітей", - розповів Лубінець.

Він також надав статистику, за якою 13 мільйонів громадян України залишаються в районах інтенсивних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.