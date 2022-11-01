Майже пів сотні працівників Microsoft перейшли до Meta – ЗМІ

Всього над проєктами HoloLens працюють близько 1 500 співробітників Microsoft. З них минулого року майже сто людей пішли до інших компаній

Команда американської компанії Microsoft, яка займається розробкою гарнітури HoloLens з доповненою реальністю, минулого року втратила близько 100 своїх працівників.

Про це повідомляє Windows Central.

Всього над проєктами HoloLens працюють близько 1 500 співробітників Microsoft. З них минулого року майже сто людей пішли до інших компаній.

Понад 40 людей працевлаштувалися у Meta (колишня назва Facebook).

Нещодавно стало відомо про відкладання доставок інтегрованої системи візуального посилення (Integrated Visual Augmentation System — IVAS) Microsoft для армії США.

Колишні співробітники компанії заявили, що Microsoft свого часу не найняла достатньої кількості інженерів, щоб не відставати по графіку в рамках цієї угоди.

У Meta не прокоментували новину щодо своєї політики з пошуку нових співробітників.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді минулого року компанія Microsoft слідом за Meta (Facebook) запропонувала своє бачення зустрічей доповненої та віртуальної реальності (AR/VR) - у Mesh for Teams.

28 жовтня засновник Facebook Марк Цукерберг оголосив про зміну назви компанії – тепер вона називатиметься Meta. За його словами, корпорація відтепер зосереджуватиметься на розробці нової розширеної віртуальної платформи. Її мета полягає в реалізації «метасвіту», заснованого на програмних продуктах, сервісах та пристроях, які відтворюватимуть віртуальну реальність.