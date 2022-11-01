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Майже пів сотні працівників Microsoft перейшли до Meta – ЗМІ

Всього над проєктами HoloLens працюють близько 1 500 співробітників Microsoft. З них минулого року майже сто людей пішли до інших компаній
Команда американської компанії Microsoft, яка займається розробкою гарнітури HoloLens з доповненою реальністю, минулого року втратила близько 100 своїх працівників.
Майже пів сотні працівників Microsoft перейшли до Meta – ЗМІ Фото:meta
Про це повідомляє Windows Central.
 
Всього над проєктами HoloLens працюють близько 1 500 співробітників Microsoft. З них минулого року майже сто людей пішли до інших компаній.
 
Понад 40 людей працевлаштувалися у Meta (колишня назва Facebook).
 
Нещодавно стало відомо про відкладання доставок інтегрованої системи візуального посилення (Integrated Visual Augmentation System — IVAS) Microsoft для армії США.
 
Колишні співробітники компанії заявили, що Microsoft свого часу не найняла достатньої кількості інженерів, щоб не відставати по графіку в рамках цієї угоди.
 
У Meta не прокоментували новину щодо своєї політики з пошуку нових співробітників.
 
Як повідомляв Укрінформ, у листопаді минулого року компанія Microsoft слідом за Meta (Facebook) запропонувала своє бачення зустрічей доповненої та віртуальної реальності (AR/VR) - у Mesh for Teams.
 
28 жовтня засновник Facebook Марк Цукерберг оголосив про зміну назви компанії – тепер вона називатиметься Meta. За його словами, корпорація відтепер зосереджуватиметься на розробці нової розширеної віртуальної платформи. Її мета полягає в реалізації «метасвіту», заснованого на програмних продуктах, сервісах та пристроях, які відтворюватимуть віртуальну реальність.
 
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11 01 2022 16:55
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