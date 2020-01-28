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Майже половина бюджету: Мінфін повідомив, скільки Україна виплатила за держборгом у 2019 році

За даними Мінфіну, у 2019 році Державний борг України виріс загалом на 6 мільярдів доларів (у доларовому еквіваленті) і станом на 1 січня 2020 року складає 84,4 мільярда доларів
За підсумками 2019 року Україхни виплатила на погашення та обслуговування деравного боргу 464,4 мільярда гривень. Це склало 46% затверджених доходів бюджету на цей рік.
Майже половина бюджету: Мінфін повідомив, скільки Україна виплатила за держборгом у 2019 році Фото: minfin.com.ua

Як повідомляють у Міністерстві фінансів України, на погашення основної суми державного боргу України за минулий рік виплатила 345,2 мільярда гривень, повідомляє "Громадське". Ще 119,2 мільярда гривень склали виплати відсотків за держборгом.

Для порівняння, на освіту у 2019 році планувалося загалом витратити близько 114 мільярдів гривень, а на медицину - 97,7 мільярда гривень.

"У травні 2019 року Міністерство фінансів погасило облігації зовнішньої державної позики (ОЗДП), випущені під гарантію США. Випуск номінальною сумою $1 млрд було здійснено у 2014 році за ставкою 1,844% річних. Крім того, у вересні відбулося погашення єврооблігацій на $661 млн.", - повідомляють у Мінфіні.

Там зазначають, що станом на початок 2020 року державний та гарантований державою борг складає близько 50% ВВП України.

За даними Мінфіну, у 2019 році Державний борг України виріс загалом на 6 мільярдів доларів (у доларовому еквіваленті) і станом на 1 січня 2020 року складає 84,4 мільярда доларів.

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28 01 2020 14:51
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