Майже половина громадян вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України - опитування

Крім того, переважна більшість опитаних не вірять, що прямі переговори президентів Володимира Зеленського і Володимира Путіна приведуть до повернення Криму

Реальною загрозу вторгнення Росії на територію України вважають 49,2% опитаних українців. Натомість 41,4% громадян переконані, що вторгнення не буде. Решта - не змогли відповісти на це запитання.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 13-16 грудня, зазначає "Громадське".

Крім того, переважна більшість опитаних не вірять, що прямі переговори президентів Володимира Зеленського і Володимира Путіна приведуть до повернення Криму (84,4%) і окупованої частини Донбасу (66,3%).

Також 39,2% українців вважають, що прийняття вимоги Путіна не приймати Україну в НАТО послабить безпеку України, оскільки лише розпалить агресивність президента РФ щодо України.

Натомість вважають, що ухвалення такої вимоги посилить безпеку України, тому що послабить агресивність Путіна щодо України - 29,7%. Ще 31,1% респондентів не визначилися зі своєю думкою.

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Соціологи провели його методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом опитали 1 203 дорослих людей, що мешкають у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, що майже 60% українців за вступ до НАТО, до 50% вважають реальною загрозу вторгнення РФ