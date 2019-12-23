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Майже половина опитаних українців вважають головною подією року звільнення українських моряків і політв'я

У соцопитуванні взяли участь респонденти віком від 18 років і старше, загалом 2500 осіб
Звільнення моряків та інших політв'язнів назвали подією року 48% опитаних, зазначає група "Рейтинг" у звіті за підсумками соцопитування.
Майже половина опитаних українців вважають головною подією року звільнення українських моряків і політв Фото: npcz-rivne.ucoz.ua

Майже половина українців, які взяли участь в опитуванні в середині грудня 2019 року, назвали головною подією року звільнення моряків, захоплених Росією у Керченській протоці в листопаді 2018 року, та інших політв'язнів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Звільнення моряків та інших політв'язнів назвали подією року 48% опитаних, зазначає група "Рейтинг" у звіті за підсумками соцопитування.

На другому місці за значимістю для українців опинилися вибори президента, які назвали найважливішою подією 44% респондентів, на третьому - відновлення переговорів у "нормандському форматі" (21%).

У соцопитуванні взяли участь респонденти віком від 18 років і старше, загалом 2500 осіб. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном проживання та типом поселення. Похибка репрезентативності не перевищує 2%.

Опитування проводилося у форматі формалізованого особистого інтерв'ю (face to face) у період із 13 до 17 грудня 2019 року.

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23 12 2019 13:24
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