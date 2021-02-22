Майже половина українців вважає події Революції гідності боротьбою за права і свободи

Практично для кожного другого українця події Революції гідності асоціюються з усвідомленою боротьбою населення за власні права та свободи, ще майже третина населення вважає її боротьбою українців за незалежність власної держави.

Згідно з опитуванням, у 24% респондентів слово "майдан" асоціюється з революцією, у 20% - з назвою Революції гідності, у 18% - з площею, у 16% - з опором народу владі, у 13% - із всеукраїнським масовим багатоденним протестом, у 9% - із назвою трьох революцій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

При цьому на запитання, "З чим у вас асоціюються події Революції гідності?", 45% відповіли, що з усвідомленою боротьбою громадян за захист прав і цінностей, 29% - з боротьбою за незалежність України, 25% - з боротьбою проти корупції та олігархів, 10% - з результатом домовленості олігархічних кіл України, 15% - із державним переворотом, здійсненим за підтримки Заходу, 20% із держпереворотом, який був підготовлений політичною опозицією, 6% - зі спецоперацією Кремля із захоплення частини території України, 8% - з боротьбою між Сходом і Заходом країни, а 6% не змогли визначитися з відповіддю.

Крім того, 30% респондентів вважають, що передумовою Революції гідності стало погіршення економічної ситуації, 39% - конфлікт між різними регіонами країни, 41% - спроба узурпувати владу командою Віктора Януковича, по 26% - систематичне порушення громадянських прав і свобод та посилення влади олігархів і протистояння між ними, 33% - посилення корупції, 10% - політичний тиск і переслідування опозиції, 16% - знищення національної самобутності українців, 21% - спроба країн Заходу посилити контроль над Україною, 11% - незавершеність процесів попередньої революції, 31% - проросійська політика влади і загроза повернення України в радянське минуле, а 7% - не змогли визначитися з відповіддю.

Причинами виходу людей на Майдан 58% респондентів вважають побиття студентів 30 листопада 2013 року, 55% - відмову підписати асоціацію з ЄС та оголошення курсу на вступ до Митного союзу, 40% - бажання негайно позбавити влади Віктора Януковича та його команду, 24% - вимоги покарати винних у порушенні владою прав і свобод громадян, 8% - вважають, що протестувальників вивели опозиційні політики, 20% - вважають, що люди виходили на Майдан за гроші, а 2% не змогли визначитися з відповіддю.

Дослідження проводив Центр стратегічного розвитку території в період із 4 до 18 грудня 2020 року за підтримки Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Національного музею Революції гідності. У форматі особистого інтерв'ю було опитано 2 188 осіб з усіх регіонів країни, окрім окупованого Криму і непідконтрольних територій Донбасу. Похибка не перевищує 2,1%.

Нагадаємо, що ЄСПЛ звинуватив Україну у численних порушеннях прав людини під час протестів на Майдані