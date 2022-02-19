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Mcdonald's хоче відкрити ресторан у метавсесвіті. Як він там працюватиме?

4 лютого компанія подала до Управління з патентів і товарних знаків США 10 заявок на торговельну марку, що охоплюють як McDonald's, так і McCafe
Мережа швидкого харчування McDonald's подала низку заявок на реєстрацію торгової марки для віртуального ресторану в метавсесвіті, який доставлятиме їжу покупцям додому.
Mcdonald Фото: McDonald’s

Про це повідомляє Business Insider, зазначає Громадське.

Видання пише, що 4 лютого компанія подала до Управління з патентів і товарних знаків США 10 заявок на торговельну марку, що охоплюють як McDonald's, так і McCafe. Одна з торгових марок передбачає "віртуальні харчові продукти й напої", інша - "керування віртуальним рестораном онлайн з доставленням додому".

Торгові марки мають захистити ресторан McDonald's у метавсесвіті, де той зможе продавати як віртуальну, так і реальну їжу, як повідомив юрист з торгових марок Джош Гербен.

"Ви тусуєтеся в метавсесвіті та зголодніли? Вам не потрібно знімати гарнітуру! Ви заходите в McDonald's, робите замовлення і воно прибуває до ваших дверей", - написав він у Twitter.

Бюро з патентів і товарних знаків США, ймовірно, схвалить торгові марки, хоча процес перевірки часто займає від 8 до 12 місяців, як сказав Гербен у коментарі Forbes.

Нагадаємо, що AltspaceVR вирішила посилити правила поведінки у віртуальній реальності. Це необхідно нібито для безпеки користувачів.

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19 02 2022 16:16
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