McDonald's представить серію бургерів і сніданків на основі рослинного м'яса у 2021 році

Мережа фаст-фуду McDonald's оголосила, що у 2021 році представить серію McPlant — альтернативні бургери та сніданки з рослинного м'яса. Раніше компанія експериментувала з використанням штучного м'яса у Канаді.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на BBC.

У 2019 році McDonald's співпрацював із виробником м'яса на рослинній основі Beyond Meat для того, щоб запустити бургери зі штучним м'ясом у Канаді. Тоді у виробника зросла вартість акцій, натомість зараз, після оголошення McDonald's акції Beyond Meat мережа фаст-фудів не заявила, хто постачатиме рослинне м'ясо для нових бургерів. Але Beyond Meat заявили, що вони беруть у цьому участь.

Перехід до рослинного м'яса пояснюють занепокоєнням через вплив звичайного м'яса на здоров'я, навколишнє середовище та добробут тварин. McDonald's відносно пізно починає додавати у своє меню веганські страви. Burger King вже понад рік продає веганський Impossible Burger. Приблизно 70% усіх продажів McDonald's складають такі продукти як «Біг Мак», «McNuggets» та картопля фрі.

Читайте також: У Лондоні закінчилось олімпійське ембарго на картоплю фрі