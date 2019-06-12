McDonald’s у Борисполі та концесія аеропортів: у Мініфраструктури повідомили про плани на 2020 рік
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє "Громадське".
"По авіації, хочу щоб в аеропорт Бориспіль зайшов McDonald’s. А вони заходять лише коли все супер прозоро. Крім цього, вивчаємо можливості для старту концесії по чотирьох регіональних аеропортах", - повідомив Криклій.
Міністр зазначив, що в уряді планують спростити процеси отримання квот та напрямків авіакомпаніями для того, аби стимулювати залучення нових компаній на український авіаринок.
Авіаперельоти між містами України Мінінфраструктури планують стимулювати, скасувавши податок на додану вартість з квитків на внутрішньо українські авіаперельоти. Про цю ініціативу Криклій повідомляв у жовтні 2019 року.
"Для того, щоб розвивати внутрішню авіамобільність ми плануємо, крім того, що внутрішніх перевізників заводити, в тому числі інші компанії, будемо пропонувати Верховній Раді відмінити ПДВ на внутрішні перевезення. Тому що якось це дивно виглядає, коли на міжнародні авіарейси ПДВ немає, а на внутрішні є", - повідомив тоді Криклій.
Читайте також: Мінінфраструктури зацікавлене у співпраці з Hyundai з модернізації рухомого складу "Укрзалізниці"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?