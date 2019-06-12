McDonald’s у Борисполі та концесія аеропортів: у Мініфраструктури повідомили про плани на 2020 рік

Міністр зазначив, що в уряді планують спростити процеси отримання квот та напрямків авіакомпаніями для того, аби стимулювати залучення нових компаній на український авіаринок

Міністерство інфраструктури України у 2020 році планує розвивати внутрішньо українські авіаперевезення, а також державно-приватне партнерство в авіаційній галузі.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє "Громадське".

"По авіації, хочу щоб в аеропорт Бориспіль зайшов McDonald’s. А вони заходять лише коли все супер прозоро. Крім цього, вивчаємо можливості для старту концесії по чотирьох регіональних аеропортах", - повідомив Криклій.

Міністр зазначив, що в уряді планують спростити процеси отримання квот та напрямків авіакомпаніями для того, аби стимулювати залучення нових компаній на український авіаринок.

Авіаперельоти між містами України Мінінфраструктури планують стимулювати, скасувавши податок на додану вартість з квитків на внутрішньо українські авіаперельоти. Про цю ініціативу Криклій повідомляв у жовтні 2019 року.

"Для того, щоб розвивати внутрішню авіамобільність ми плануємо, крім того, що внутрішніх перевізників заводити, в тому числі інші компанії, будемо пропонувати Верховній Раді відмінити ПДВ на внутрішні перевезення. Тому що якось це дивно виглядає, коли на міжнародні авіарейси ПДВ немає, а на внутрішні є", - повідомив тоді Криклій.

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