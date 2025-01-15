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ПОЛІТИКА

МЕА: Нові санкції США проти танкерів можуть серйозно вплинути на експорт нафти з росії

15 січня 2025, 17:33
МЕА: Нові санкції США проти танкерів можуть серйозно вплинути на експорт нафти з росії
Фото: DW
160 танкерів, що потрапили під нові американські санкції, торік перевозили понад 1,6 мільйона барелів на день нафти рф.

Нещодавно оголошені санкції США можуть суттєво порушити експорт енергоносіїв з росії, оскільки Штати внесли до "чорного списку" танкери, які перевозили понад п'яту частину морських нафтових потоків рф.

Про це заявили в Міжнародному енергетичному агентстві (МЕА), повідомляє Bloomberg.

160 танкерів, що потрапили під американські санкції, оголошені минулого тижня, в 2024 році перевозили понад 1,6 мільйона барелів на день російської нафти, що становить близько 22% морського експорту країни, згідно з новим звітом МЕА, опублікованим у середу, 15 січня. Наразі, однак, агентство зберегло прогноз щодо потоків нафти з рф і буде оновлювати його “за розвитком ситуації”.

Попередні раунди санкцій проти тіньового флоту, який росія використовує для транспортування своєї нафти, були високоефективними, знизивши активність підсанкційних танкерів на 90%”, додали в МЕА.

Хоча нові санкції США вважаються серйозним кроком, їхній повний вплив на здатність росії видобувати і транспортувати нафту досі неясний, додали в МЕА.

Наразі агентство прогнозує видобуток нафти в росії цього року на рівні 9,4 мільйона барелів на день, порівняно з 9,3 мільйона минулого року. Торік у грудні країна видобувала 9,28 мільйона барелів на день, що на 300 тисяч барелів на день перевищує цільовий показник за угодою ОПЕК+, згідно з оцінками МЕА.

Євросоюз розглядає запровадження обмежень на імпорт російського алюмінію і поетапну відмову від скрапленого природного газу (СПГ) в рамках 16-го пакету санкцій, спрямованих проти москви за її повномасштабне вторгнення в Україну.

Вже цього тижня Євросоюз починає обговорення 16-го пакету санкцій проти рф
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