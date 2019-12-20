Медведчук приїхав до Путіна з ідеєю переговорів у нормандському форматі на рівні парламентів

Президент Росії Володимир Путін у п'ятницю зустрівся в Санкт-Петербурзі зі своїм кумом Віктором Медведчуком.

Про це йдеться на сайті Кремля, передає LB.ua.

"Володимир Путін зустрівся в Санкт-Петербурзі з першим заступником голови уряду - міністром фінансів Російської Федерації Антоном Сілуановим і головою політради української партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктором Медведчуком. Обговорювали, зокрема, перебіг російсько-українських переговорів щодо угоди про транзит газу", - сказано в офіційній заяві.

Водночас РІА "Новости" пише, що Медведчук розповів Путіну про ідею залучити парламенти Німеччини, Франції, Росії та України до роботи в нормандському форматі.

"Хороша ідея, я попрошу керівництво Думи, щоб вони теж попрацювали", - заявив на це Путін. На його думку, "реакція буде тільки позитивною".

Нагадаємо, що Глава політради партії "Опозиційна платформа — За життя", кум президента Російської Федерації Віктор Медведчук не був залучений до процесу обміну полонених і їздив до Росії самостійно.