Медведчук приїхав до Путіна з ідеєю переговорів у нормандському форматі на рівні парламентів
Про це йдеться на сайті Кремля, передає LB.ua.
"Володимир Путін зустрівся в Санкт-Петербурзі з першим заступником голови уряду - міністром фінансів Російської Федерації Антоном Сілуановим і головою політради української партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктором Медведчуком. Обговорювали, зокрема, перебіг російсько-українських переговорів щодо угоди про транзит газу", - сказано в офіційній заяві.
Водночас РІА "Новости" пише, що Медведчук розповів Путіну про ідею залучити парламенти Німеччини, Франції, Росії та України до роботи в нормандському форматі.
"Хороша ідея, я попрошу керівництво Думи, щоб вони теж попрацювали", - заявив на це Путін. На його думку, "реакція буде тільки позитивною".
Нагадаємо, що Глава політради партії "Опозиційна платформа — За життя", кум президента Російської Федерації Віктор Медведчук не був залучений до процесу обміну полонених і їздив до Росії самостійно.
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