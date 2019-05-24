Медведчук: Я в опозиції до Зеленського та виходжу з переговорів з Росії

"Позиція пана Зеленського, яку він сформулював, повністю суперечить моєму мирному плану, який передбачає автономію для цих територій"

Глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що виходить з переговорного процесу з РФ.

"На мій превеликий жаль, я не бачу сенсу представляти інтереси команди Зеленського як нової влади не тільки тому, що наша партія перебуває до нього в опозиції з моменту його обрання… Я не можу представляти інтереси нової влади в переговорах з Росією з урахуванням позиції пана Зеленського з принципових для мене питань", - сказав Медведчук.

За словами Медведчука, він виступає за мир на Донбасі, за повернення людей, що живуть на непідконтрольних територіях і "за повернення Донбасу на Україну, а України в Донбас".

"Позиція пана Зеленського, яку він сформулював, повністю суперечить моєму мирному плану, який передбачає автономію для цих територій", - наголосив Медведчук.

Медведчук поскаржився, що Зеленський виступає проти особливого статусу для Донбасу, проти амністії "для громадян України які живуть на непідконтрольних територіях".

"Він стверджує, що зі спільного між Україною і Росією залишився лише кордон. Я категоричний противник подібної точки зору, адже вважаю, що нас, не пана Зеленського та його команду, а нас - українців і росіян об'єднує тисячолітня історія, слов’янське коріння, православна віра і спільна перемога у Великій Вітчизняній війні, нас об'єднують мільйони родичів, що живуть в обох країнах", - додав політик.

Раніше глава Адміністрації президента України Андрій Богдан заявив, що Медведчук не може представляти Україну на переговорах з Росією.

Він додав, що, якщо Росія захоче, Медведчук може бути переговірником з її боку.

Нагадаємо, що глава політичної ради партії "Опозиційна платформа - За життя" кум президента РФ Віктор Медведчук не братиме участі в міжнародних переговорах щодо Донбасу при новому президенті Володимиру Зеленському.