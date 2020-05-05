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Медична реформа у тому вигляді, в якому ми її отримали, не передбачає нічого доброго

Про це повідомив Максим Степанов під час брифінгу 5 травня
Як повідомив на брифінгу глава МОЗ, медреформа у її нинішньому вигляді означає звільнення близько 50 тисяч медпрацівників та закриття 332 лікарень.
Медична реформа у тому вигляді, в якому ми її отримали, не передбачає нічого доброго Фото: ki.ill.in.ua

“Якщо нічого не змінити, то масове звільнення призведе до катастрофічного зростання смертності, стрімкого поширення таких хвороб, як туберкульоз. Доступ мільйонів українців до нормального медзабезпечення буде ускладнено”, - зазначив Максим Степанов. 

Тому на доручення Президента України Володимира Зеленського МОЗ модифікує нинішню реформу, від чого виграють як медики, так і пацієнти. 

Серед основних змін:

Усі заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу, отримують фінансовий ресурс з державного бюджету не менше, ніж в 2019 році.

  • З 1 червня за Державною програмою медичних гарантій будуть додатково фінансуватися нові пакети (первинна медична допомога; екстрена медична допомога; гострий інфаркт міокарда; гострий мозковий інсульт у стаціонарних умовах; а також 4 пакети для лікування COVID-19).
  • З 1 липня буде підвищена заробітна плата медикам (на це потрібно додатково 11 млрд грн). 
  • З 11 травня почнеться детальна експертиза всієї медичної інфраструктури, щоб визначити спроможність та ефективність госпітальної мережі.  
  • З 11 травня МОЗ розпочинає розробку і затвердження нових державних стандартів надання медичної допомоги із залученням науковців та провідних фахівців галузі. 
  • З 2021 року будуть функціонувати нові медичні тарифи, які будуть ґрунтуватись на ринкових заробітних платах для працівників галузі та якісних стандартах надання медичних послуг.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ України

Нагадаємо, що в Україні стартував другий етап медреформи

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05 05 2020 11:10
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