ЗДОРОВ'Я НОВИНИЯк повідомив на брифінгу глава МОЗ, медреформа у її нинішньому вигляді означає звільнення близько 50 тисяч медпрацівників та закриття 332 лікарень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Медична реформа у тому вигляді, в якому ми її отримали, не передбачає нічого доброго
Про це повідомив Максим Степанов під час брифінгу 5 травня
Фото: ki.ill.in.ua
“Якщо нічого не змінити, то масове звільнення призведе до катастрофічного зростання смертності, стрімкого поширення таких хвороб, як туберкульоз. Доступ мільйонів українців до нормального медзабезпечення буде ускладнено”, - зазначив Максим Степанов.
Тому на доручення Президента України Володимира Зеленського МОЗ модифікує нинішню реформу, від чого виграють як медики, так і пацієнти.
Серед основних змін:
Усі заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу, отримують фінансовий ресурс з державного бюджету не менше, ніж в 2019 році.
- З 1 червня за Державною програмою медичних гарантій будуть додатково фінансуватися нові пакети (первинна медична допомога; екстрена медична допомога; гострий інфаркт міокарда; гострий мозковий інсульт у стаціонарних умовах; а також 4 пакети для лікування COVID-19).
- З 1 липня буде підвищена заробітна плата медикам (на це потрібно додатково 11 млрд грн).
- З 11 травня почнеться детальна експертиза всієї медичної інфраструктури, щоб визначити спроможність та ефективність госпітальної мережі.
- З 11 травня МОЗ розпочинає розробку і затвердження нових державних стандартів надання медичної допомоги із залученням науковців та провідних фахівців галузі.
- З 2021 року будуть функціонувати нові медичні тарифи, які будуть ґрунтуватись на ринкових заробітних платах для працівників галузі та якісних стандартах надання медичних послуг.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ України
Нагадаємо, що в Україні стартував другий етап медреформи
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