Мексика зробить усе можливе, аби зберегти торгову угоду із Канадою та США

Трамп, а також деякі лідери американської промисловості звинуватили Мексику в тому, що вона є "чорним ходом" для китайських товарів та інвестицій

Заступник міністра економіки Мексики Луїс Розендо Гутьєррес заявив, що країна робить усе можливе, щоб захистити регіональну торговельну угоду з США і Канадою на тлі майбутнього президентства Трампа.

Про це заявив заступник міністра економіки Мексики, передає Reuters.

Мексика, Канада та США вступили в торгову боротьбу після того, як обраний президент США Дональд Трамп пригрозив ввести тарифи для країн на півночі і півдні, якщо вони не припинять боротьбу з наркотиками і мігрантами, які прибувають в США.

Мексика працює над обома питаннями, щоб "сісти за стіл" переговорів без перешкод, заявив Луїс Розендо Гутьєррес в інтерв'ю виданню Inside U.S. Trade.

Після погроз Трампа щодо тарифів Мексика розпочала наступ на контрабандні товари з Азії, що надходять до країни, і чиновники вилучили рекордну кількість фентанілу. Вони також затримали тисячі мігрантів, пообіцявши не допустити їхнього проникнення на північ.

Трамп, а також деякі лідери американської промисловості звинуватили Мексику в тому, що вона є "чорним ходом" для китайських товарів та інвестицій, що Мексика заперечує.

Гутьєррес додав, що мексиканські чиновники підтримують зв'язок із союзниками Трампа, хоча вони не зустрічалися з новими посадовцями адміністрації. Винятком є Джеймісон Грір, торговий представник Трампа, з яким Гутьєррес зустрічався ще до його призначення.