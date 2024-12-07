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Мексика зробить усе можливе, аби зберегти торгову угоду із Канадою та США

07 грудня 2024, 16:55
Мексика зробить усе можливе, аби зберегти торгову угоду із Канадою та США
Фото: EPA/UPG
Трамп, а також деякі лідери американської промисловості звинуватили Мексику в тому, що вона є "чорним ходом" для китайських товарів та інвестицій
Заступник міністра економіки Мексики Луїс Розендо Гутьєррес заявив, що країна робить усе можливе, щоб захистити регіональну торговельну угоду з США і Канадою на тлі майбутнього президентства Трампа.
 
Про це заявив заступник міністра економіки Мексики, передає Reuters.
 
Мексика, Канада та США вступили в торгову боротьбу після того, як обраний президент США Дональд Трамп пригрозив ввести тарифи для країн на півночі і півдні, якщо вони не припинять боротьбу з наркотиками і мігрантами, які прибувають в США.
 
Мексика працює над обома питаннями, щоб "сісти за стіл" переговорів без перешкод, заявив Луїс Розендо Гутьєррес в інтерв'ю виданню Inside U.S. Trade.
 
Після погроз Трампа щодо тарифів Мексика розпочала наступ на контрабандні товари з Азії, що надходять до країни, і чиновники вилучили рекордну кількість фентанілу. Вони також затримали тисячі мігрантів, пообіцявши не допустити їхнього проникнення на північ.
 
Трамп, а також деякі лідери американської промисловості звинуватили Мексику в тому, що вона є "чорним ходом" для китайських товарів та інвестицій, що Мексика заперечує.
 
Гутьєррес додав, що мексиканські чиновники підтримують зв'язок із союзниками Трампа, хоча вони не зустрічалися з новими посадовцями адміністрації. Винятком є Джеймісон Грір, торговий представник Трампа, з яким Гутьєррес зустрічався ще до його призначення.
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