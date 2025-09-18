Меланії Трамп подарують шовкову хустку, створену українськими дітьми, під час візиту до Британії – The Telegraph

Хустка створена в межах мистецької роботи "Ми можемо знову мріяти" й стане символічною відзнакою за підтримку Меланією Трамп теми українських дітей.

Дружині президента США Меланії Трамп вручать шовкову хустку, створену українськими дітьми, під час державного візиту до Великої Британії. Подарунок готують прем'єр-міністр країни сер Кір Стармер та його дружина.

Про це пише The Telegraph.

Хустка створена в межах мистецької роботи "Ми можемо знову мріяти" й стане символічною відзнакою за підтримку Меланією Трамп українських дітей. Раніше вона зверталася до диктатора владіміра путіна з листом щодо їхньої долі.

Барвистий шарф розробили учні лондонської української школи Святої Марії спільно з художницею Марією Дикало. На тканині зображені дитячі мрії про майбутнє – возз'єднання з родинами, домівками та улюбленими тваринами. Хустку виготовила лондонська компанія Aspinal.

Президент США Дональд Трамп отримає виготовлену на замовлення червону скриньку з власною президентською печаткою. Така коробка традиційно використовується британськими міністрами для службових документів і є символом політичної влади.

Також подружжю Трампів подарують кошик із місцевими продуктами з маєтку Чекерс: домашнє варення, пісочне печиво, кухлі з порцеляни та навіть книгу з історією резиденції.

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп написала зворушливого листа кремлівському диктатору владіміру путіну, закликаючи його укласти мир заради дітей, які постраждали від розпочатої ним повномасштабної війни.

Раніше ЗМІ розкрили зміст листа Меланії Трамп до путіна. У зверненні перша леді США озвучила одну просту, але досить глибоку концепцію, з якою путін, за її словами, мав погодитися.

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп вже провели день у Віндзорському замку під час свого історичного другого державного візиту до Великої Британії. Тисячі людей зібралися в центрі Лондона, щоб висловити протест проти державного візиту президента США.