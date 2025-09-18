Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Меланії Трамп подарують шовкову хустку, створену українськими дітьми, під час візиту до Британії – The Telegraph

18 вересня 2025, 11:59
Меланії Трамп подарують шовкову хустку, створену українськими дітьми, під час візиту до Британії – The Telegraph
Wikipedia
Хустка створена в межах мистецької роботи "Ми можемо знову мріяти" й стане символічною відзнакою за підтримку Меланією Трамп теми українських дітей.

Дружині президента США Меланії Трамп вручать шовкову хустку, створену українськими дітьми, під час державного візиту до Великої Британії. Подарунок готують прем'єр-міністр країни сер Кір Стармер та його дружина.

Про це пише The Telegraph.

Хустка створена в межах мистецької роботи "Ми можемо знову мріяти" й стане символічною відзнакою за підтримку Меланією Трамп українських дітей. Раніше вона зверталася до диктатора владіміра путіна з листом щодо їхньої долі.

Барвистий шарф розробили учні лондонської української школи Святої Марії спільно з художницею Марією Дикало. На тканині зображені дитячі мрії про майбутнє – возз'єднання з родинами, домівками та улюбленими тваринами. Хустку виготовила лондонська компанія Aspinal.

Президент США Дональд Трамп отримає виготовлену на замовлення червону скриньку з власною президентською печаткою. Така коробка традиційно використовується британськими міністрами для службових документів і є символом політичної влади.

Також подружжю Трампів подарують кошик із місцевими продуктами з маєтку Чекерс: домашнє варення, пісочне печиво, кухлі з порцеляни та навіть книгу з історією резиденції.

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп написала зворушливого листа кремлівському диктатору владіміру путіну, закликаючи його укласти мир заради дітей, які постраждали від розпочатої ним повномасштабної війни.

Раніше ЗМІ розкрили зміст листа Меланії Трамп до путіна. У зверненні перша леді США озвучила одну просту, але досить глибоку концепцію, з якою путін, за її словами, мав погодитися.

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп вже провели день у Віндзорському замку під час свого історичного другого державного візиту до Великої Британії. Тисячі людей зібралися в центрі Лондона, щоб висловити протест проти державного візиту президента США.

війнадітиМеланія ТрампБританія

Останні матеріали

Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Політика
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 13:21
Політика
"Мова ворожнечі" та "терористи". Як Трамп обґрунтовує репресії проти ліберальних груп – New York Times
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 11:49
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Політика
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 08:56
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Політика
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 16:18
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Політика
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 11:25
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 08:03
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 14:10
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп'янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп'янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 07:50
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється