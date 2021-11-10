Меморіал у Бабиному Яру має правдиво й точно розповідати історію того, що відбулося

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань Голокосту Еллен Джермейн наголосила на важливості того, щоб меморіал у Бабиному Яру увічнював те, що відбулося на цьому місці, і правдиво розповідав історію трагедії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Гадаю, якщо меморіал точно увічнює те, що сталося в Бабиному Яру, правдиво й точно розповідає історію, це справді найголовніше. Він має зберігати пам'ять про жертв і з повагою ставитися до трагедії Бабиного Яру, а також точно й правдиво пояснювати факт того, що сталося під час масового вбивства в Бабиному Яру", - сказала Джермейн в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Так вона відповіла на запитання про те, які загрози може становити спонсорство російських бізнесменів у проекті створення Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", наголосивши, що для США найголовніше - це повне й точне увічнення подій Бабиного Яру.

"Є багато різних варіантів для цього, але головна ціль, ключ - це повне й точне увічнення трагедії та пам'яті жертв. Як це робиться - це питання, так само як це є питанням усіх місць Голокосту та всіх місць таких трагедій. Це питання для обговорення і дебатів, але результатом має стати серйозне та шанобливе поминання, яке поважає факти й точно відображає правду про факти того, що сталося, і передає історію трагедії", - пояснила Джермейн.

Вона зазначила, що загалом її поїздка до України демонструє прихильність Сполучених Штатів захисту релігійних свобод, включаючи протидію запереченню Голокосту, протидію спотворенню фактів про Голокост, боротьбу з антисемітизмом, допомогу таким країнам-партнерам як Україна в захисті єврейської спадщини, зосередження уваги на жертвах і на тому, що можна зробити, щоб допомогти увічнити їхні історії.

Спецпредставник Державного департаменту США звернула увагу на необхідність збереження єврейської спадщини в Україні.

"Ми з моїм колегою Полом Пакером (головою Комісії США зі збереження американської спадщини за кордоном - ІФ) обговорювали можливі варіанти співпраці. Одна з речей, які ми обговорювали в Умані та Львові, а також з представниками уряду України, - це способи позначення або увічнення пам'яток єврейської спадщини. Наприклад, мені сказали, що в Україні відомі майже 800 синагог. Звісно, не всі вони досі існують. Багато з них використовуються для інших цілей. А як щодо можливості їх яким-небудь чином позначити, поставити історичну дошку?" - зазначила вона.

За її словами, це спосіб нагадати місцевому населенню про їхню багату українську історію.

"Це також спосіб створення своєрідної туристичної стежки, коли туристи приїжджають до України. Так багато американців українського походження повертаються до України, щоб побачити міста своїх предків. Було б чудово мати можливість відзначити деякі з цих областей єврейської спадщини: кладовища, синагоги, єврейські школи", - додала Джермейн.

Нагадаємо, що у 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру, 30 вересня, на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" у Києві відбудеться музично-поетичний перформанс "Бабин Яр. Голосами".