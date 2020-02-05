Мер Черкас поскаржився на погрози з Офісу президента. Там відхрестилися і кажуть — це пранк
Фото цих смс він опублікував у Facebook, передає "Громадське".
"Наступного разу будуть не привіти, а дії. Я вас востаннє попереджаю і раджу заспокоїти свої таланти", — написав Бондаренку абонент, підписаний як "Сергій Трофімов".
"Це не погрози, а останнє попередження. Ми ніколи не погрожуємо, ми діємо. Завтра можете опинитися під картатою ковдрою, якщо свої таланти не заспокоїте. Достатньо зрозуміло?", — додав він.
Водночас в Офісі президента заявили, що Трофімов не спілкувався з міським головою Черкас через смс.
"Вочевидь, міський голова став жертвою банального пранку і зробив із цього поспішні політичні висновки", — йдеться у повідомленні ОП.
Там зазначили, що цей факт ніяк та звинувачення з боку Бондаренка не вплинуть на перебіг подій.
"Саме дії міського голови та міськвиконкому, а не їхні висловлювання, мають одержати належну юридичну оцінку, яка повинна враховувати те, що, згідно з Конституцією, Україна є унітарною державою, а органи влади та місцеве самоврядування повинні діяти виключно відповідно до визначених законом повноважень", — додали в ОП.
Нагадаємо, що Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов засуджує невиправдане пом’якшення карантину, яке ініціювала Черкаська міська рада.
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