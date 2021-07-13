Мер Івано-Франківська заборонив купання в р.Бистриця і встановив штраф у 50 тис грн за порушення заборони
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків через три смертельні випадки на р. Бистриця Солотвинська в місті заборонив купання і анонсував штраф у 50 тис. грн.
"Від завтра на річці Бистриця під пішохідним мостом чергуватиме аварійно-рятувальна служба МАРС (встановлений відповідний намет), інспектори Муніципальної інспекції "Добродій", а також будемо просити наряд Національної гвардії. Крім того розмістимо таблички "Купатися суворо заборонено! Штраф 50 000 грн", - написав градоначальник на своїй сторінці в Facebook у понеділок увечері.
Марцінків також зазначив, що за нормальних погодних умов будуть проведені роботи зі зміні русла річки.
"Я прошу всіх берегти себе і своїх близьких! Прошу не бути байдужими і допомагати іншим! Прошу батьків дивитися за своїми дітьми і не вживати алкоголь на річках!", - звернувся до городян мер обласного центру.
Нагадаємо, що морська вода біля двох пляжів курортного селища Затока на Одещині не відповідає гігієнічним вимогам за санітарно-мікробіологічними показниками. Через це фахівці МОЗ не рекомендують тут купатися.
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