Мер Києва вимагає розслідувати дії пранкера, який спілкувався з мерами двох європейських міст
"Вчора, нібито від мого імені, мерам кількох європейських столиць з фальшивої поштової адреси розіслали запити спілкування через ZOOM. Оскільки наші друзі оперативно реагують і підтримують нас, мери Берліна і Мадрида погодилися на розмову. І за допомогою технології DeepFake з ними говорив зловмисник, видаючи себе за Кличка. Переконаний, що правоохоронці мають розслідувати таку "діяльність". Якщо потрібно - залучити іноземних фахівців", - написав мер Києва в суботу у Фейсбуці.
Тепер інцидент розслідують правоохоронні органи.
За даними видання Der Tagesspiegel, спершу "мер" розпитував про ситуацію у Берліні та ситуацію з українськими біженцями. А потім посипалися підозрілі питання: чи міг Берлін допомогти, щоб українські чоловіки покинули місто та відправилися на війну, чи будуть українські біженці отримувати соціальні виплати обманним шляхом.
Віталій Кличко зауважив, що тема майбутньої панельної дискусії , в якій брати Клички мають взяти участь, на саміті НАТО в Мадриді наступного тижня - гібридна війна, дезінформація з боку Росії.
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