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Мер Києва вимагає розслідувати дії пранкера, який спілкувався з мерами двох європейських міст

Зловмисник надслів з фальшивої адреси запрошення на ZOOM конференсію мерам Берліна та Мадрида та спілкувався від імені Віталія Кличка
Зустріч із нібито Віталієм Кличком організували за запитом "української сторони", але за пів години розмови у німецьких посадовців з'явилися підозри щодо особи мера.
Мер Києва вимагає розслідувати дії пранкера, який спілкувався з мерами двох європейських міст Фото: kyivcity.gov.ua

"Вчора, нібито від мого імені, мерам кількох європейських столиць з фальшивої поштової адреси розіслали запити спілкування через ZOOM. Оскільки наші друзі оперативно реагують і підтримують нас, мери Берліна і Мадрида погодилися на розмову. І за допомогою технології DeepFake з ними говорив зловмисник, видаючи себе за Кличка. Переконаний, що правоохоронці мають розслідувати таку "діяльність". Якщо потрібно - залучити іноземних фахівців", - написав мер Києва в суботу у Фейсбуці.

Тепер інцидент розслідують правоохоронні органи. 

За даними видання Der Tagesspiegel, спершу "мер" розпитував про ситуацію у Берліні та ситуацію з українськими біженцями. А потім посипалися підозрілі питання: чи міг Берлін допомогти, щоб українські чоловіки покинули місто та відправилися на війну, чи будуть українські біженці отримувати соціальні виплати обманним шляхом. 

Віталій Кличко зауважив, що тема майбутньої панельної дискусії , в якій брати Клички мають взяти участь, на саміті НАТО в Мадриді наступного тижня - гібридна війна, дезінформація з боку Росії.

 

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25 06 2022 14:30
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