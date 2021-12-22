Мер Нью-Йорка пообіцяв, що місту більше не доведеться переживати локдауни
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на видання The Guardian.
"Більше жодних локдаунів. Ми пройшли через це, (...) вони мали руйнівний ефект. Ми не зможемо терпіти це знову", - наводить The Guardian слова мера.
Проте, зазначає газета, досі невідомо, чи відбудеться щорічне святкування напередодні Нового року на Таймс-сквер, як це планувалося. Минулого року захід проводився з обмеженнями.
З 27 грудня у Нью-Йорку всі люди старше 12 років повинні будуть пред'явити доказ щеплення двома дозами вакцини від коронавірусу для відвідування фітнес-клубів, розважальних об'єктів та ресторанів. Виняток - в одну дозу - зроблено для тих, хто отримав однокомпонентну вакцину Johnson&Johnson.
За даними статистичного порталу Worldometers, за весь час пандемії в американському штаті Нью-Йорк понад 3,1 млн людей заразилися COVID-19. Понад 59,2 тис. інфікованих померли, а понад 2,45 млн хворих одужали.
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