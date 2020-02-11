Мерія міста у Франції знайшла у придбаному будинку скарб на пів мільйона євро

Як розповів мер Море Лоран Петі, скарб був знайдений в одній з шаф

Загалом було знайдено п'ять золотих злитків і більше 1000 золотих монет по 20 франків. Скарб оцінюється більш ніж в 500 000 євро.

Мерія французького муніципалітету Море (департамент Юра) знайшла скарб придбаному нею в центрі міста будинку, який оцінюють у понад пів мільйона євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France TV info.

Як розповів мер Море Лоран Петі, скарб був знайдений в одній з шаф.

"Там були банки з варенням, а всередині - золоті монети і злитки", - сказав він.

Загалом було знайдено п'ять золотих злитків і більше 1000 золотих монет по 20 франків. Скарб оцінюється більш ніж в 500 000 євро.

Будівля була нещодавно куплена муніципалітетом за ціною 130 000 євро.

Розташована в центрі, будівля здавна належала родині купців Жобе. На додаток до своєї основної діяльності, члени родини накопичили за десятиліття безліч цінностей. Чиновники муніципалітету, зокрема, знайшли оптичні прилади кінця XIX століття, фотографії часів Другої світової війни і бухгалтерські документи, які дозволяють простежити історію Море з 1880 року до наших днів.

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