Меркель і Макрон підтвердили готовність до зустрічі в нормандському форматі в Берліні

Президент Франції Емманюель Макрон і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердили готовність до зустрічі в нормандському форматі на рівні лідерів у Берліні

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Проведення саміту залежить від усіх чотирьох лідерів нормандського формату. Але у нас є розуміння, що є готовність партнерів. Це вони підтвердили - німецька і французька сторона, що їх лідери готові до цієї зустрічі, і вони готові зробити все шляхом прямих двосторонніх переговорів з главою Кремля, щоб запросити його на цей саміт у Берліні", - заявив Резніков в ефірі телеканалу "ICTV" у понеділок увечері.

За словами Резнікова, "вже обговорювалася і можливість проведення саміту на рівні лідерів нормандської четвірки не лише в Берліні за участю Ангели Меркель, а й проведення наступного чергового саміту в Парижі за участю нового федерального канцлера Німеччини".

"Після того як Меркель передасть пост новому канцлерові, залишиться лише один лідер Нормандського формату (Володимир Путін - ІФ), який пам'ятає, що було в 2014 році очно".

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про те, що Україна працює над тим, щоб саміт лідерів країн-учасниць нормандського формату відбувся до кінця каденції Ангели Меркель.

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