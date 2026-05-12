Меркель є кандидаткою на роль посередника у переговорах Європи з рф – Spiegel

Російський диктатор путін запропонував залучити колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера до можливих переговорів між росією та Європою. Однак за лаштунками політичних кіл вважають, що на роль посередника краще підійде ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Про це пише Spiegel з посиланням на джерела.

Зазначається, що Меркель вважають оптимальним кандидатом на роль посередника, оскільки вона особисто знайома з президентом України Володимиром Зеленським і путіним. Також вона досить багато часу провела у відставці.

У виданні додали, що країни Європи продовжують обговорювати можливі переговори з рф, з огляду на невдалий досвід посередництва США. Члени ЄС хочуть брати участь у переговорах з москвою. Крім того, раніше висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що було б "не дуже розумно" дозволяти кремлю диктувати кандидатуру переговірника. Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер говорив про те, що посередник Європи повинен отримати широке схвалення на європейському рівні, особливо з боку Східної Європи та країн Балтії.