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Меркель після відставки точно не працюватиме на РФ - посол

Протягом останніх семи років я був учасником десятків зустрічей українських політиків із Меркель, і маю сказати, що вона - людина, яка має моральний хребет і внутрішні ціннісні орієнтири
Посол України в Німеччині Андрій Мельник виключив можливість того, що колишня канцлерка Ангела Меркель може піти працювати на російські державні структури чи російський бізнес.
Меркель після відставки точно не працюватиме на РФ - посол Фото: з вільних джерел
Про це він розповів в інтерв’ю "Європейській правді".
 
"Це виключено! Ангелу Меркель можна оцінювати по-різному, але це - ні", -  сказав Мельник, коментуючи побоювання, що Меркель піде дорогою Шрьодера і очолить "Північний потік-2" чи "Роснєфть".
 
"Протягом останніх семи років я був учасником десятків зустрічей українських політиків із Меркель, і маю сказати, що вона - людина, яка має моральний хребет і внутрішні ціннісні орієнтири", - додав посол.
 
Він виключив можливість повернення Меркель в економічну сферу, а тим більше у сферу впливу російського бізнесу. 
 
"Ймовірність цього сценарію близька до нуля. І я схильний довіряти людям з її оточення, які кажуть, що у політику ексканцлерка також навряд повернеться", - зазначив дипломат.
 
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05 01 2022 12:58
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