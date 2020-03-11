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Меркель про теракт у Відні: Боротьба проти терору ісламістів - спільне завдання

Стрілянина сталася у Відні в понеділок увечері неподалік площі Шведенплатц поблизу від головної синагоги міста Штадттемпель
За наявною інформацією, нападників було декілька, одного з них застрелено. Нападники використовували довгоствольну вогнепальну зброю. Операція з піймання злочинців триває.
Меркель про теракт у Відні: Боротьба проти терору ісламістів - спільне завдання Ангела Меркель

Канцлер ФРН Ангела Меркель у вівторок засудила теракт у Відні, заявивши, що боротьба проти ісламістського терору є завданням усієї Європи, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представника уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

"Ми, німці, стаємо поряд із нашими австрійськими друзями - у співчутті та солідарності. Боротьба з ісламістським терором - це наша спільна боротьба", - процитував він у Twitter слова Меркель.

Стрілянина сталася у Відні в понеділок увечері неподалік площі Шведенплатц поблизу від головної синагоги міста Штадттемпель. Канцлер Себастьян Курц в ефірі телеканалу ORF підтвердив, що поліція розцінює подію як теракт.

За наявною інформацією, нападників було декілька, одного з них застрелено. Нападники використовували довгоствольну вогнепальну зброю. Операція з піймання злочинців триває, в ній задіяна велика частина поліції міста та військові.

Як повідомив у вівторок глава МВС Австрії Карл Негаммер, убитий у Відні терорист був ісламістом, загалом під час теракту напередодні загинули щонайменше три людини.

На терористі був пояс із вибухівкою, він "симпатизував терористичному угрупованню "ІД", - також сказав Негаммер.

Нагадаємо, що суд у справі терактів в редакції Charlie Hebdo призупинили через коронавірус у підозрюваних

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03 11 2020 10:04
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