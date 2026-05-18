Меркель радить ЄС говорити з путіним про Україну, але сама не хоче брати в цьому участь

Ексканцлерка вважає, що Європейський Союз недостатньо використовує дипломатичні важелі.

Європейський Союз не використовує весь свій дипломатичний вплив для сприяння припиненню повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це сказала ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель, пише Politico.

"Військова підтримка, яку ми надавали досі, є абсолютно правильною. Але ми маємо зробити набагато більше для створення стримуючого ефекту. Шкодую, що Європа недостатньо використовує свій дипломатичний потенціал", – сказала Меркель в інтерв’ю громадській телерадіокомпанії WDR.

Вона додала, що вважає недостатніми лише контакти президента США Дональда Трампа з росією.