Меркель радить ЄС говорити з путіним про Україну, але сама не хоче брати в цьому участь
18 травня 2026, 20:09
Фото: з вільних джерел
Ексканцлерка вважає, що Європейський Союз недостатньо використовує дипломатичні важелі.
Європейський Союз не використовує весь свій дипломатичний вплив для сприяння припиненню повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Про це сказала ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель, пише Politico.
"Військова підтримка, яку ми надавали досі, є абсолютно правильною. Але ми маємо зробити набагато більше для створення стримуючого ефекту. Шкодую, що Європа недостатньо використовує свій дипломатичний потенціал", – сказала Меркель в інтерв’ю громадській телерадіокомпанії WDR.
Вона додала, що вважає недостатніми лише контакти президента США Дональда Трампа з росією.
Видання нагадало, що Меркель обіймала посаду канцлера Німеччини з 2005 по 2021 рік. За чотири місяці до повномасштабного вторгнення росії в Україну вона на засіданні Європейської ради пропонувала встановити дипломатичний формат між ЄС і росією. Однак, за словами Меркель, ця пропозиція не була реалізована через "розбіжності всередині блоку щодо найкращого способу взаємодії з москвою".
"Потрібно продовжувати працювати над цим, поки не буде досягнуто загальної позиції. Дипломатія завжди була зворотним боком медалі, в тому числі й під час холодної війни", – сказала вона.