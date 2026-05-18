Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Меркель радить ЄС говорити з путіним про Україну, але сама не хоче брати в цьому участь

18 травня 2026, 20:09
Меркель радить ЄС говорити з путіним про Україну, але сама не хоче брати в цьому участь
Фото: з вільних джерел
Ексканцлерка вважає, що Європейський Союз недостатньо використовує дипломатичні важелі.
Європейський Союз не використовує весь свій дипломатичний вплив для сприяння припиненню повномасштабного вторгнення росії в Україну.
 
Про це сказала ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель, пише Politico.
 
"Військова підтримка, яку ми надавали досі, є абсолютно правильною. Але ми маємо зробити набагато більше для створення стримуючого ефекту. Шкодую, що Європа недостатньо використовує свій дипломатичний потенціал", – сказала Меркель в інтерв’ю громадській телерадіокомпанії WDR.
 
Вона додала, що вважає недостатніми лише контакти президента США Дональда Трампа з росією.
 
Видання нагадало, що Меркель обіймала посаду канцлера Німеччини з 2005 по 2021 рік. За чотири місяці до повномасштабного вторгнення росії в Україну вона на засіданні Європейської ради пропонувала встановити дипломатичний формат між ЄС і росією. Однак, за словами Меркель, ця пропозиція не була реалізована через "розбіжності всередині блоку щодо найкращого способу взаємодії з москвою".
 
"Потрібно продовжувати працювати над цим, поки не буде досягнуто загальної позиції. Дипломатія завжди була зворотним боком медалі, в тому числі й під час холодної війни", – сказала вона.

 

війна в УкраїніЄСАнгела Меркель

Останні матеріали

Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Політика
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 травня 2026, 15:38
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Політика
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 травня 2026, 11:26
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 травня 2026, 07:57
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Політика
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2026, 14:19
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Технології
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 травня 2026, 11:22
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Політика
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 травня 2026, 07:40
Глобальна
Політика
Глобальна "Велика двійка"? За чим стежити на саміті США–Китай – CEPA
Переклад iPress – 14 травня 2026, 16:31
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Політика
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Переклад iPress – 14 травня 2026, 13:35
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється