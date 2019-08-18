Меркель заявила про готовність Німеччини до виходу Британії з ЄС без договору

"Ми готові до всього, зокрема й до того, що угоди не буде"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що має намір до останнього шукати рішення щодо "брекзиту". Однак і нерегульований вихід Великої Британії з Євросоюзу не стане несподіванкою для ФРН.

"Ми готові до всього, зокрема й до того, що угоди не буде", - заявила Меркель під час дня відкритих дверей у німецькому уряді в Берліні, повідомляє Deutsche Welle.

Однак, я в будь-якому разі буду до останнього дня докладати зусиль до того, щоб знайти якесь рішення", - додала канцлер.

За її словами, буде краще, якщо Британія вийде з ЄС із договором. "Але якщо немає, ми готові й до інших варіантів", - додала Меркель.

Зазначимо, що прем'єр-міністра Великої Британії Борис Джонсон, який вступив на посаду, неодноразово заявляв, що в будь-якому разі має намір вивести країну з Євросоюзу до 31 жовтня, навіть якщо доведеться покинути ЄС без договору. Меркель повідомила, що найближчої середи Джонсон відвідає Берлін. "Ми раді будь-якому візиту. Потрібно спілкуватися і шукати рішення", - наголосила Меркель.

Нагадаємо, що колишній глава МЗС Британії та новообраний лідер Консервативної партії Борис Джонсон офіційно став новим прем'єр-міністром країни. Він обійняв посаду глави уряду після того, як на зустрічі в Букінгемському палаці Єлизавета ІІ попросила його сформувати новий склад уряду.