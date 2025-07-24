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ПОЛІТИКА

Мерц і Макрон вимагатимуть пояснень від Зеленського щодо підпорядкування антикорупційних органів генпрокурору — Bild

24 липня 2025, 14:02
Мерц і Макрон вимагатимуть пояснень від Зеленського щодо підпорядкування антикорупційних органів генпрокурору — Bild
зеленський телефон макрон
Мерц, і Макрон вважають, що зараз в Україні ухвалюють важливі рішення, які визначають шлях країни в напрямку ЄС.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон хочуть обговорити з президентом України Володимиром Зеленським його "спірні рішення" про підпорядкування генпрокурору незалежних антикорупційних органів.

Про це заявив представник уряду ФРН Штефан Корнеліус, повідомляє Bild.

"Президент Макрон і федеральний канцлер були одностайні в тому, що вони будуть активно вести переговори з українським президентом з питання боротьби з корупцією", — сказав він.

Зазначається, що і Мерц, і Макрон вважають, що зараз в Україні ухвалюють важливі рішення, які визначають шлях країни в напрямку ЄС.

Крім того, лідери двох країн "довго обговорювали" військову обстановку в Україні та подальшу військову підтримку.

22 липня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 12414, який раніше розкритикували в Transparency International як спробу позбавити НАБУ і САП незалежності.

Законопроєкт, текст якого ексклюзивно отримало Radio NV, вносить додаткові правки до проєкту змін до Кримінального кодексу України. Правки запропонував депутат Максим Бужанський (Слуга народу).

Transparency International Ukraine заявила, що законопроєкт може зруйнувати ключові гарантії незалежності НАБУ і САП.

Зокрема, правками до законопроєкту генпрокурор наділяється повноваженнями:

  • забирати справи у НАБУ і доручати розслідування іншим органам;
  • бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;
  • надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;
  • самостійно закривати справи за підозрою топчиновників.
  • Процесуальна автономія САП також суттєво обмежується, адже:
  • прокурори САП будуть позбавлені можливості визначати підслідність НАБУ у виняткових випадках;
  • керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, які може розслідувати НАБУ;
  • керівник САП не матиме повноважень щодо зміни апеляційних та касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

Представник Єврокомісії Гійом Мерсьє офіційно підтвердив стурбованість Брюсселя ситуацією довкола НАБУ і САП, наголосивши, що незалежність цих органів є умовою підтримки з боку ЄС.

Сенатори США демократка Джинн Шахін та близький до американського президента республіканець Ліндсі Грем також виступили проти українського закону №12414.

НАБУЕмануель МакронСАПВолодимир ЗеленськийФрідріх Мерц

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