Мерц і Трамп обговорили спільний тиск на росію та покращення відносин між США і Німеччиною

Мерц підкреслив, що Німеччина та США тепер мають "спільний обов’язок" діяти більш рішуче щодо кремля.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після своєї першої офіційної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні заявив про необхідність спільного посилення тиску на росію з боку Німеччини та Сполучених Штатів.

Про це він сказав у коментарі німецькій службі DW.

За словами Мерца, він нагадав Трампу про історичну роль Америки як глобального гравця, який зупиняв війни, зокрема під час Другої світової. У цьому контексті канцлер згадав День Д — 6 червня 1944 року, коли союзні війська висадились у Нормандії, розпочавши визволення Європи від нацистської Німеччини.

"Це може бути схожа історична ситуація, але не з військовими діями, а з тиском на росію з метою припинення цієї війни", — наголосив він.

Мерц підкреслив, що Німеччина та США тепер мають "спільний обов’язок" діяти більш рішуче щодо кремля, аби змусити його припинити війну в Україні. Водночас він визнав, що не очікує негайних змін на фронті, але залишається помірним оптимістом щодо подальших дій Заходу.

Під час зустрічі у Білому домі лідери обговорили не лише безпекову ситуацію, а й економічну співпрацю. За словами Мерца, президент Трамп "справді зацікавлений" у досягненні нової торгової угоди між США та Європейським Союзом.

"Сьогодні ми заклали основу для дуже хороших особистих, а також політично продуктивних переговорів", — підсумував німецький канцлер.

Окрім цього, під час зустрічі Мерц подарував Трампу копію свідоцтва про народження його діда — Фрідріха Трумпа, уродженця німецького села Кальштадт. Подарунок, за словами канцлера, "щиро зворушив" американського президента.

У відповідь Трамп погодився відвідати Німеччину з офіційним візитом. Дати наразі узгоджуються між командами лідерів. Крім того, Мерц очікує на подальші зустрічі з Трампом на саміті G7 у Канаді 15–17 червня та на саміті НАТО в Нідерландах 24–26 червня.