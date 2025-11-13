Мерц і Зеленський обговорили корупційний скандал та подальші реформи в Україні

Зеленський і Мерц також обговорили питання продовження допомоги Україні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорили, зокрема, нещодавній корупційний скандал у сфері енергетики.

Про це у четвер, 13 листопада, заявив речник канцлера Штефан Корнеліус, пише The Guardian.

За словами Корнеліуса, Зеленський поінформував Мерца про розслідування корупційних справ щодо членів уряду, які подали у відставку. Президент також запевнив у повній відкритості процесу, готовності й надалі підтримувати діяльність незалежних антикорупційних органів, а також "подальші швидкі заходи для відновлення довіри українського народу, європейських партнерів та міжнародних донорів".

Мерц, своєю чергою, підкреслив очікування німецького уряду, що Україна буде активно продовжувати боротьбу з корупцією та подальші реформи, особливо в галузі верховенства права, зазначив речник канцлера.

Лідери також говорили про необхідність "посилити тиск на москву, щоб змусити росію вступити в серйозні переговори" щодо мирного врегулювання, залучивши, зокрема, ефективне використання заморожених активів росії.

Зеленський і Мерц також обговорили питання продовження допомоги Україні, надання допомоги в галузі протиповітряної оборони та енергетичної інфраструктури. Крім цього, лідери порушили тему зростання кількості молодих українців, які прагнуть виїхати з країни до Європейського Союзу, сказав Корнеліус.

Зеленський також повідомив про розмову із Мерцом, проте не згадав обговорення корупційного скандалу.

"Скоординували також наші позиції на європейському треку та у двосторонніх відносинах. Ціную поради й запевнив, що Україна робитиме все необхідне, щоб зміцнити довіру партнерів", — написав президент.

12 листопада міністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку. Вона стверджує, що в межах своєї професійної діяльності не порушувала законодавство.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) проти фігурантів антикорупційної операції “Мідас” Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.