Мерц: мир на Близькому Сході має стати прикладом для припинення війни в Україні

Канцлера обнадіяла мирна угода між Хамас та Ізраїлем.

На тлі завершення війни між Ізраїлем і палестинським рухом Хамас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сподівання, що наступним кроком на шляху до миру має стати припинення війни в Україні.

Про це пише DW із посиланням на dpa.

Під час візиту до Шарм-еш-Шейха, де відбулася церемонія підписання мирної угоди між Ізраїлем і Хамас, Мерц заявив, що 13 жовтня 2025 року стане “важливим днем в історії — не лише для цього регіону, а й для всього світу”. За його словами, підписаний документ “поклав край конфлікту, принаймні на сьогодні”.

Канцлер підкреслив, що сподівається на початок етапу миру, стабільності та доброї співпраці на Близькому Сході. Він наголосив, що Німеччина готова зробити свій внесок у цей процес, передусім шляхом надання гуманітарної допомоги.

У своїй промові Фрідріх Мерц подякував посередникам у мирних переговорах, серед яких також є президент США Дональд Трамп, і закликав його скористатися своїм впливом на президента росії владіміра путіна, щоб сприяти завершенню війни в Україні.

"Цей майданчик показує: коли міжнародна спільнота об’єднана, мир можливий", — зазначив Мерц, наголосивши на важливості участі Сполучених Штатів у зусиллях із досягнення миру в Європі.



Окремо канцлер привітав звільнення двадцяти ізраїльських заручників, яких утримував Хамас, серед них — четверо громадян Німеччини. Водночас він згадав про загиблих під час конфлікту:

"Для багатьох сімей сьогодні день жалоби, але й день ясності щодо долі їхніх близьких. Це ніколи не буде забуто — ані родинами, ані самим регіоном", — наголосив він.

Пізніше у своєму дописі в соціальній мережі X (Twitter) Фрідріх Мерц підтвердив, що планує провести з Дональдом Трампом окрему зустріч, аби обговорити можливі шляхи припинення війни в Україні, спираючись на успіх мирного плану для Сектора Гази.