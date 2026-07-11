Мерц проводить реформи економіки на тлі рекордно низького рейтингу у 13%

Підвищення пенсійного віку та скорочення лікарняних.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц намагається переконати виборців, що виконує обіцяні масштабні реформи економіки, на тлі зростання ультраправої AfD, яка нині лідирує в загальнонаціональних опитуваннях.

Про це пише Politico.

Мерц провів останні місяці, узгоджуючи реформи в межах коаліції консерваторів і соціал-демократів перед вересневими виборами до земельних парламентів Східної Німеччини, де AfD близька до перемоги щонайменше в одній землі. У Бундестазі канцлер заявив, що політичний центр "доставляє результат", а не лише блокує прогрес, і розкритикував радикальні партії за руйнівні обіцянки.

Коаліційні лідери домовилися про зміни в пенсійній, податковій системах та медичному страхуванні. Йдеться про непопулярні кроки – підвищення пенсійного віку та скорочення пільг зі страхування, яких уникали попередні уряди. Найбільше суперечок викликала реформа, яка ускладнює працівникам можливість брати лікарняні. Співголова AfD Тіно Хрупалла звинуватив Мерца в браку емпатії та відірваності від реальних людей.

Головна причина кампанії Мерца – його складна політична ситуація: роботу канцлера схвалюють лише 13% німців – рекордно низький показник за майже 30 років спостережень. Майже 63% виступають проти прив'язки пенсійного віку до тривалості життя. Коаліція також погодила зниження податків для громадян із низьким і середнім доходом – сім'я з двома дітьми та доходом €60 тис. може заощадити понад €600 на рік, але лише після повного впровадження реформи у 2028 році. Очільниця Федерації німецької промисловості Таня Гьоннер назвала реформи позитивним сигналом, але недостатнім стимулом для зростання.