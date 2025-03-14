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Мерц розповів, коли у Німеччині схвалять 3 млрд євро на військову допомогу Україні

14 березня 2025, 16:53
Мерц розповів, коли у Німеччині схвалять 3 млрд євро на військову допомогу Україні
Фото: з вільного доступу
За словами майбутнього канцлера Німеччиниля більше немає перешкод для схвалення нової допомоги Україні

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що 3 мільярди євро військової допомоги Україні будуть узгоджені, найімовірніше, вже найближчими днями.

Про це заявив лідер ХДС Фрідріх Мерц, повідомляє Укрінформ.

Мерц повідомив, що сьогодні представники Християнсько-соціального союзу, Соціал-демократичної партії та партії "Зелених" провели консультації щодо допомоги Україні. Очікується, що пакет буде ухвалено наступного тижня.
 
"Ми говорили про три мільярди. З цього приводу вже є рішення Бундестагу, якому передувало рішення Бюджетного комітету. Я припускаю, що з рішенням Бундесрату не пізніше наступного тижня ці три мільярди також можуть бути витрачені як позапланові витрати", – сказав він.
 
Мерц додав, що чинний канцлер Олаф Шольц запевнив його, що буде готовий підтримати допомогу Україні у розмірі 3 млрд євро, щойно буде затверджено спеціальний фонд та рішення про витрати на оборону.
 
Нагадаємо, у січні тижневик Der Spiegel повідомив, що канцлер Шольц нібито виступає проти виділення 3 млрд євро для подальшого постачання зброї Україні, хоча міністри оборони та закордонних справ підтримують ініціативу.
війна в Україніросія окупантиНімеччина

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