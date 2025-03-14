Мерц розповів, коли у Німеччині схвалять 3 млрд євро на військову допомогу Україні

За словами майбутнього канцлера Німеччиниля більше немає перешкод для схвалення нової допомоги Україні

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що 3 мільярди євро військової допомоги Україні будуть узгоджені, найімовірніше, вже найближчими днями.

Про це заявив лідер ХДС Фрідріх Мерц, повідомляє Укрінформ.

Мерц повідомив, що сьогодні представники Християнсько-соціального союзу, Соціал-демократичної партії та партії "Зелених" провели консультації щодо допомоги Україні. Очікується, що пакет буде ухвалено наступного тижня.

"Ми говорили про три мільярди. З цього приводу вже є рішення Бундестагу, якому передувало рішення Бюджетного комітету. Я припускаю, що з рішенням Бундесрату не пізніше наступного тижня ці три мільярди також можуть бути витрачені як позапланові витрати", – сказав він.

Мерц додав, що чинний канцлер Олаф Шольц запевнив його, що буде готовий підтримати допомогу Україні у розмірі 3 млрд євро, щойно буде затверджено спеціальний фонд та рішення про витрати на оборону.

Нагадаємо, у січні тижневик Der Spiegel повідомив, що канцлер Шольц нібито виступає проти виділення 3 млрд євро для подальшого постачання зброї Україні, хоча міністри оборони та закордонних справ підтримують ініціативу.