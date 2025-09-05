Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Мерц заявив, що Європа не має достатнього впливу на путіна без допомоги США

05 вересня 2025, 20:41
Мерц заявив, що Європа не має достатнього впливу на путіна без допомоги США
джерело DR
Водночас німецький лідер зауважив, що Європа залежить від допомоги США, тоді як Китай, Індія та Бразилія налагоджують відносини з росією.

Напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа не може чинити достатній тиск на путіна для закінчення війни.

Про це пише Bloomberg.

Водночас німецький лідер зауважив, що Європа залежить від допомоги США, тоді як Китай, Індія та Бразилія налагоджують відносини з росією. 

"Коментарі Мерца прозвучали на тлі обіцянок європейських лідерів надати Києву гарантії безпеки у разі припинення вогню, навіть коли щодо конкретних зобов'язань президента США Дональда Трампа не з'явилося жодної ясності", – відзначає видання.

На тлі цього, пишуть журналісти, всі спроби наблизити перспективу мирних переговорів впираються в непохитність москви. путін вчергове повторив те, що росія не погоджується на присутність військ країн НАТО в Україні.

Видання з посиланням на чиновника, знайомого з переговорами відзначає, що союзники України взяли за мету надати Україні  сильну позицію, щоб росія ніколи більше не атакувала її після закінчення бойових дій.

"План полягає в тому, щоб перетворити Україну на дикобраза — стратегія, також відома як ізраїльська чи південнокорейська модель", – сказав чиновник.

І хоч Зеленський вже неодноразово заявляв про свою готовність зустрітися з путіним, москва поки що не висловила жодної зацікавленості в цьому. А Трамп, який обіцяв тиснути на росію, досі не виконав своїх зобов'язань.

За словами чиновника, європейські лідери погодилися, що жорсткіші санкції проти росії є ключовими для того, щоб змусити москву припинити війну та розпочати переговори щодо мирної угоди. 

"Вони чітко дали зрозуміти Трампу, що тепер чекають на відповідь США, щоб спільно посилити санкції проти росії", – додає видання. 

НімеччинавійнаВладімір ПутінЄвросоюзФрідріх Мерц

Більше публікацій

