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"Меседж у космос": мрії українців відправили до зірки, що знаходиться за 12 світлових років

У рамках акції "Меседж у космос" понад 1000 зашифрованих у сигнал бажань українців спрямували до зірки Teegarden's Star (Зоря Тігардена), що знаходиться за 12 світлових років від Сонячної системи.
"Меседж у космос": мрії українців відправили до зірки, що знаходиться за 12 світлових років Фото: reuters.com

Як передає "Укрінформ", про це поінформував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Фейсбуці.

"Наш "Меседж у космос" відправлено. Всі побажання вийшли за межі земної орбіти. Точка запуску: Центр космічних досліджень та зв’язку у місті Золочів. Саме звідси, завдяки спеціальному програмному забезпеченню вони почнуть свою подорож. Згодом далекі планети дізнаються про наші із вами мрії", - зазначив Ткаченко.

Він зауважив, що мета акції - "аби кожен зрозумів свою приналежність до нескінченного та прекрасного всесвіту", а також усвідомив, що досягнення у космічній галузі є спільним надбанням як вчених і науковців, так і народу.

"Всі повідомлення були зашифровані в сигнал і спрямовані до зірки Teegarden's Star (Зоря Тігардена), що знаходиться за 12 світлових років від Сонячної системи. До речі, впродовж акції ми отримали понад 1000 бажань. Серед них найчастіше зустрічалися про мир в Україні та світі, завершення пандемії та здоров’я для сім’ї. Впевнений, такі добрі настрої знайдуть відгук поза Землею і повернуться до нас вже здійсненними", - зауважив Ткаченко.

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20 04 2021 14:34
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