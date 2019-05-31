CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКомунарський районний суд Запоріжжя засудив до 9 років позбавлення волі 29-річну мешканку Запоріжжя за продаж свого малолітнього сина за $5 тис.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мешканку Запоріжжя посадили на дев'ять років за продаж свого сина за $5 тис.
Її співмешканця виправдали
Фото: gettyimages.com
У липні 2017 року жінка запропонувала продати свого дворічного сина іншій громадянці. Під час передачі дитини в обмін на названу вище суму правоохоронці затримали горе-матір та її співмешканця, повідомляє LB.ua.
У підсумку жінку засудили, а її співмешканця повністю виправдали.
"Із зазначеним рішенням прокуратура Запорізької області не погоджується і його буде оскаржено в Апеляційному порядку", - підкреслює відомство.
Нагадаємо, що за 11 місяців 2018 року від торгівлі людьми потерпіли 223 людини.
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31 05 2019 18:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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