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Мешканку Запоріжжя посадили на дев'ять років за продаж свого сина за $5 тис.

Її співмешканця виправдали
Комунарський районний суд Запоріжжя засудив до 9 років позбавлення волі 29-річну мешканку Запоріжжя за продаж свого малолітнього сина за $5 тис.
Мешканку Запоріжжя посадили на дев Фото: gettyimages.com

У липні 2017 року жінка запропонувала продати свого дворічного сина іншій громадянці. Під час передачі дитини в обмін на названу вище суму правоохоронці затримали горе-матір та її співмешканця, повідомляє LB.ua.

У підсумку жінку засудили, а її співмешканця повністю виправдали.

"Із зазначеним рішенням прокуратура Запорізької області не погоджується і його буде оскаржено в Апеляційному порядку", - підкреслює відомство.

Нагадаємо, що  за 11 місяців 2018 року від торгівлі людьми потерпіли 223 людини.

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31 05 2019 18:39
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