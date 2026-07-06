Мешканців Вишневого біля Києва просять не виходити з дому через наслідки атаки рф
06 липня 2026, 09:09
Фото: ілюстративне
До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено екстрені та оперативні служби.
Після російської атаки 6 липня у місті Вишневому на Київщині місцева громада закликала мешканців не виходити на вулицю через вибухонебезпечні боєприпаси.
Про це йдеться у повідомленні Вишневської територіальної громади.
"Просимо всіх мешканців громади та підприємств не виходити на робочі місця та не перебувати на вулиці. А саме вулиці Київська, Святошинська, Паркова, Лесі Українки, Європейська, Балукова, Залізнична та Південна. Просимо всіх залишатися в укриттях до окремого повідомлення про завершення небезпеки", – йдеться у повідомленні.
В іншому повідомленні сказано, що внаслідок масованої ворожої атаки у м. Вишневе можлива повторна детонація вибухонебезпечних предметів. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено екстрені та оперативні служби.