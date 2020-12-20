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Мессі повторив рекорд Пеле за кількістю забитих голів за один клуб

Бразилець вже привітав колегу
Ліонель Мессі забив за футбольний клуб "Барселона" 643 голи, повторивши рекорд бразильського футболіста Пеле, який теж забив 643 голи, але за клуб "Сантос".
Мессі повторив рекорд Пеле за кількістю забитих голів за один клуб Мессі святкує гол у ворота "Малаги". Фото: AFP

Про це написала пресслужба "Барселони", повідомляє "Громадське"

Мессі забив свій 643 м'яч за "Барселону" під час матчу проти "Валенсії" 19 грудня.

Аргентинський футболіст грає за іспанський футбольний клуб із 2003 року. Перший свій гол він забив у 2005 році у матчі проти "Альбасете". Цьогоріч Мессі планував покинути команду, але згодом передумав.

Фото: Twitter FC BARCELONA

Бразильський футболіст Пеле також забив 643 м'ячі, коли з 1956 по 1974 рік грав за клуб "Сантос". Пеле вже привітав Мессі з новим досягненням.

"Як і ти, я знаю, як це - любити носити одну й ту саму футболку щодня... Вітаю тебе з історичною подією, Ліонелю. Насамперед вітаю з прекрасною кар'єрою у "Барселоні". Історії, подібні до наших, про тривалу любов до одного клубу, у футболі ставатимуться дедалі рідше. Я дуже захоплююся тобою", - написав бразилець.

Нагадаємо, що Мессі став кращим дріблером чемпіонату Іспанії вшосте за 10 років

 
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20 12 2020 13:24
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