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ПОЛІТИКА

Meta дозволила поширити політичну рекламу, що критикує кандидатів на виборах у Румунії

09 грудня 2024, 12:58
Meta дозволила поширити політичну рекламу, що критикує кандидатів на виборах у Румунії
Фото:meta
Поки що невідомо, хто стоїть за політичною кампанією у Facebook та Instagram, але відомо, що на неї витратили майже €265 тисяч.

Корпорація Meta дозволила мережі сторінок у Facebook опублікувати понад 4 100 дописів з політичною рекламою, які критикують проєвропейську кандидатку в президенти Румунії Елену Ласконі та вихваляють ультраправих політиків, особливо кандидата в президенти Келіна Джорджеску.

Про це йдеться у звіті дослідницьких груп цифрових загроз Reset Tech і Check First, передає Bloomberg.

Політична кампанія проводилася на 25, на перший погляд, окремих сторінках Facebook для організацій, вебсайти яких спільно використовують хостинг, рекламу та електронну пошту, що вказує на організовану спробу вплинути на вибори президента Румунії.

Поки що невідомо, хто стоїть за політичною кампанією у Facebook та Instagram, але відомо, що на неї витратили майже €265 тисяч.

Meta відмовилася коментувати цей звіт, але послалася на коментарі президента глобальних справ Ніка Клегга: "Ми не бачимо жодних доказів великих інцидентів на наших платформах у Румунії".

Реклама зображує Джорджеску як «президента-патріота», який захищає народ від політичного істеблішменту. Тоді як Ласконі показували «дияволом» і маріонеткою Заходу, а чинного президента Клауса Йоганніса називали «диктатором».

Профілі зареєстрованих рекламодавців мали сторінки у Facebook з адміністраторами, геолокація яких була в Румунії, і представляли себе як новинні або розважальні сайти. Однак на сайтах не було юридичної чи редакційної інформації, у багатьох помітили спільні IP-адреси, ідентичний дизайн, спільну електронну пошту тощо. Це вказує на централізовану структуру управління.

Нагадаємо, Калін Джорджеску у разі перемоги на президентських виборах у Румунії збирається зупинити допомогу Україні.

MetaРумуніявибори

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