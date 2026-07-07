Meta можуть оштрафувати на рекордні $1,4 трлн через Facebook та Instagram

Позови стосуються проєктування Facebook та Instagram таким чином, щоб викликати залежність у дітей.

Компанія Meta заявила, що чотири американські штати вимагають накласти на неї штрафи на загальну суму $1,4 трлн. Позови стосуються звинувачень у тому, що Facebook та Instagram спроєктовані так, щоб викликати залежність у молодих користувачів та вводити громадськість в оману щодо їхньої безпеки. Справу розглядатимуть у серпні у федеральному суді в Окленді.

Про це повідомляє Reuters.

Сума санкцій майже дорівнює ринковій капіталізації компанії, яка наразі становить близько $1,5 трлн. "Штраф такого розміру не має аналогів в історії забезпечення дотримання законодавства про захист прав споживачів", – заявила Meta. Компанія категорично заперечує звинувачення.

Представники генеральних прокурорів пояснили, що розрахували можливі штрафи, помноживши кількість передбачуваних порушень на максимальні санкції, встановлені законами кожного штату. Кількість порушень визначається на основі приблизної кількості дітей і підлітків, які могли постраждати від дій Meta.

Серпневий суд розглядатиме окремі позови Каліфорнії, Колорадо, Кентуккі та Нью-Джерсі, які стверджують, що Meta порушила законодавство штатів про захист прав споживачів. Загалом до судового процесу проти Meta долучилися 29 американських штатів. Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта заявив, що Meta ставить прибуток вище за безпеку дітей, і пообіцяв притягнути компанію до "повної відповідальності".

Нагадаємо, у березні присяжні суду в Каліфорнії вже визнали Meta та YouTube винними в умисному створенні платформ, які викликають залежність у дітей, зобов'язавши виплатити 20-річній позивачці $6 млн компенсації.