Meta представила комп’ютер зі штучним інтелектом, який повинен стати найшвидшим у світі

Meta Platforms, материнська компанія соцмережі Facebook, представила суперкомп’ютер зі штучним інтелектом AI Research SuperCluster (RSC).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New Atlas.

У компанії заявляють, що до кінця цього року суперкомп’ютер має стати найшвидшим у світі.

Поточна версія AI Research SuperCluster (RSC) складається з 6 080 найновіших графічних процесорів Nvidia A100 GPU. Комп’ютер може мережею Quantum InfiniBand передавати дані зі швидкістю 200 гігабіт в секунду.

Платформа RSC оснащена сховищем у 175 петабайтів (один петабайт дорівнює мільйону гігабайт).

У ході тестування RSC зміг тренувати моделі обробки природної мови в три рази швидше, ніж попередній суперкомп'ютер Meta зі штучним інтелектом, і був у 20 разів швидше у виконанні задач щодо комп'ютерного зору.

Головна мета AI Research SuperCluster полягатиме в тому, щоб навчити алгоритми штучного інтелекту краще розпізнавати об’єкти на зображеннях і вимову слів у аудіофайлах, швидко перекладати та виявляти шкідливий вміст і дезінформацію, яких не має бути в соцмережах.

Нагадаємо, що майже пів сотні працівників Microsoft перейшли до Meta