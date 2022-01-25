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Meta представила комп’ютер зі штучним інтелектом, який повинен стати найшвидшим у світі

Поточна версія AI Research SuperCluster (RSC) складається з 6 080 найновіших графічних процесорів Nvidia A100 GPU
Meta Platforms, материнська компанія соцмережі Facebook, представила суперкомп’ютер зі штучним інтелектом AI Research SuperCluster (RSC).
Meta представила комп’ютер зі штучним інтелектом, який повинен стати найшвидшим у світі Фото: Укрінформ

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New Atlas.

У компанії заявляють, що до кінця цього року суперкомп’ютер має стати найшвидшим у світі.

Поточна версія AI Research SuperCluster (RSC) складається з 6 080 найновіших графічних процесорів Nvidia A100 GPU. Комп’ютер може мережею Quantum InfiniBand передавати дані зі швидкістю 200 гігабіт в секунду.

Платформа RSC оснащена сховищем у 175 петабайтів (один петабайт дорівнює мільйону гігабайт).

У ході тестування RSC зміг тренувати моделі обробки природної мови в три рази швидше, ніж попередній суперкомп'ютер Meta зі штучним інтелектом, і був у 20 разів швидше у виконанні задач щодо комп'ютерного зору.

Головна мета AI Research SuperCluster полягатиме в тому, щоб навчити алгоритми штучного інтелекту краще розпізнавати об’єкти на зображеннях і вимову слів у аудіофайлах, швидко перекладати та виявляти шкідливий вміст і дезінформацію, яких не має бути в соцмережах.

Нагадаємо, що майже пів сотні працівників Microsoft перейшли до Meta

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25 01 2022 17:48
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