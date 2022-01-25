Meta представила комп’ютер зі штучним інтелектом, який повинен стати найшвидшим у світі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє New Atlas.
У компанії заявляють, що до кінця цього року суперкомп’ютер має стати найшвидшим у світі.
Поточна версія AI Research SuperCluster (RSC) складається з 6 080 найновіших графічних процесорів Nvidia A100 GPU. Комп’ютер може мережею Quantum InfiniBand передавати дані зі швидкістю 200 гігабіт в секунду.
Платформа RSC оснащена сховищем у 175 петабайтів (один петабайт дорівнює мільйону гігабайт).
У ході тестування RSC зміг тренувати моделі обробки природної мови в три рази швидше, ніж попередній суперкомп'ютер Meta зі штучним інтелектом, і був у 20 разів швидше у виконанні задач щодо комп'ютерного зору.
Головна мета AI Research SuperCluster полягатиме в тому, щоб навчити алгоритми штучного інтелекту краще розпізнавати об’єкти на зображеннях і вимову слів у аудіофайлах, швидко перекладати та виявляти шкідливий вміст і дезінформацію, яких не має бути в соцмережах.
Нагадаємо, що майже пів сотні працівників Microsoft перейшли до Meta
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