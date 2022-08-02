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Meta спростувала згадку про те, що може піти з ЄС, як "загрозу"

"У нас немає абсолютного бажання і планів виходити з Європи, але проста реальність така, що Meta та багато інших компаній, організацій та служб покладаються на передачу даних між ЄС та США, щоб керувати глобальними послугами", - заявила менеджер з комунікацій Meta Діна Ель-Кассабі
У Meta спростували згадку про можливий вихід з ЄС як "загрозу" і заявили, що інформування Комісії з цінних паперів та бірж про подібний сценарій не є відбитком планів.
Meta спростувала згадку про те, що може піти з ЄС, як "загрозу" GETTY IMAGES

Про це заявила компанія у листі до видання Mashable, зазначає Економічна правда.

"У нас немає абсолютного бажання і планів виходити з Європи, але проста реальність така, що Meta та багато інших компаній, організацій та служб покладаються на передачу даних між ЄС та США, щоб керувати глобальними послугами", - заявила менеджер з комунікацій Meta Діна Ель-Кассабі.

"Як і інші компанії, ми дотримувалися європейських правил і покладаємося на стандартні договірні умови та відповідні гарантії даних для роботи глобальної служби.

По суті, підприємствам потрібні чіткі глобальні правила для захисту трансатлантичних потоків даних у довгостроковій перспективі, і як i понад 70 інших компаній у широкому спектрі галузей, ми уважно стежимо за потенційним впливом на наші європейські операції з розвитком цих подій", - додала вона.

Нагадаємо, що Meta Марка Цукерберга може припинити роботу соціальних мереж Facebook й Instagram в Європі через суперечку щодо місця зберігання персональних даних користувачів.

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08 02 2022 15:03
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