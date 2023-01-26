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CУСПІЛЬСТВО

Meta відновить акаунти Трампа у Facebook та Instagram

26 січня 2023, 09:15
Meta відновить акаунти Трампа у Facebook та Instagram
Фото: Great again
Компанія Meta найближчими тижнями відновить профілі колишнього президента США Дональда Трампа у Facebook та Instagram.

Про це повідомляє президент Meta з глобальних питань Нік Клеґґ.

"Як і будь-який інший користувач Facebook або Instagram, Трамп підпадає під дію стандартів нашої спільноти. У випадку, якщо Трамп продовжить публікувати контент, який порушує правила, він буде видалений, а його аккаунт буде відсторонений на термін від одного місяця до двох років, в залежності від тяжкості порушення", - повідомив президент Meta.

Сторінки Трампа видалили з Meta-платформ після заворушень у Капітолії 6 січня 2021 року, під час яких він публікував необґрунтовані заяви про те, що президентські вибори були сфальсифіковані, а також вихваляв жорстокі методи протестувальників.

Клеґґ заявив, що блокування профілів Трампа було "надзвичайним рішенням, прийнятим за надзвичайних обставин", і що компанія Meta зважила, "чи залишаються такі надзвичайні обставини, які виправдовують подальше блокування".

За словами Клеґґа, компанія вирішила, що її платформи мають бути доступними для "відкритих, публічних і демократичних дебатів" і що користувачі "повинні мати можливість почути колишнього президента США, який знову оголосив про свою кандидатуру на цю посаду".

"Громадськість повинна мати можливість почути, що говорять її політики – хороше, погане і потворне – щоби зробити усвідомлений вибір біля виборчої урни", – наголосив президент Meta.

Клеґґ повідомив, що найближчими тижнями компанія розблокує профілі Трампа у Facebook та Instagram, встановивши "нові запобіжники, щоб запобігти повторним правопорушенням".

Раніше повідомлялось, що після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter.

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