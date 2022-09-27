ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Meta, яка володіє соцмережами Facebook та Instagram, виявила понад 60 акаунтів, які видавали себе за облікові записи відомих видань та поширювали російську пропаганду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Meta виявила понад 60 фейкових акаунтів відомих видань, які поширювали в Європі російську пропаганду
Фото:meta
Про це пише Associated Press.
Йдеться про понад 60 вебсайтів, створених для імітації новинних сайтів, таких як The Guardian у Великій Британії, або німецький Der Spiegel. Однак замість справжніх новин, які повідомляли ці ЗМІ, фейкові сайти містили посилання на російську пропаганду та дезінформацію про Україну. Понад 1 600 фейкових акаунтів у Facebook використовувалися для поширення цієї пропаганди серед аудиторії в Німеччині, Італії, Франції, Великій Британії та Україні.
Підроблені облікові записи в соціальних мережах потім використовували для поширення посилань на фейкові новини та інші проросійські пости та відео у Facebook та Instagram, а також на платформах, зокрема Telegram і Twitter.
"Кілька разів такий контент поповнював офіційні сторінки російських посольств у Європі та Азії", — сказав директор із запобігання загрозам Meta Девід Агранович. За його словами, це була найбільша і найскладніша операція російської пропаганди, яку компанії Meta вдалося зірвали з початку війни росії проти України.
Діяльність мережі першими помітили журналісти-розслідувачі в Німеччині. Коли Meta почала розслідування, виявилося, що автоматизовані системи Facebook уже видалили багато фальшивих облікових записів. Дослідники сказали, що не можуть безпосередньо повʼязати мережу фейкових акаунтів з російським урядом, але Агранович відзначив роль російських дипломатів.
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27 09 2022 19:41 МЕДІА
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