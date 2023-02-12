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CУСПІЛЬСТВО

Meta затримує формування бюджетів команд, оскільки планує нові скорочення робочих місць — Financial Times

12 лютого 2023, 20:17
Meta затримує формування бюджетів команд, оскільки планує нові скорочення робочих місць — Financial Times
Meta Platforms відклала фіналізацію бюджетів кількох команд, оскільки готує нове скорочення робочих місць.

Материнська компанія Facebook Meta Platforms Inc (META.O) відклала остаточне затвердження бюджетів кількох команд, готуючись до нового раунду скорочень.

Про це повідомляє Financial Times.

FT, посилаючись на двох співробітників Meta, повідомила, що в компанії останніми тижнями не було ясності щодо бюджетів і майбутньої кількості співробітників.

Це відбувається в той момент, коли компанія Meta, яка володіє Facebook, Instagram і WhatsApp, планує подальші скорочення робочих місць після звільнення 11 000 співробітників — приблизно 13% штату — у листопаді. 

Раніше цього місяця Meta заявила, що очікує витрати на 2023 рік від 89 до 95 мільярдів доларів, що різко знизилося порівняно з попереднім прогнозом у 94-100 мільярдів доларів.  Генеральний директор Марк Цукерберг назвав цей період "роком ефективності".

Раніше повідомлялось, що Yahoo звільнить понад 20% персоналу.

Metaскорочення персоналу

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