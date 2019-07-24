Metallica виконала кавер на "Групу крові" у Москві: гітарист "Кіно" назвав його "прикольним"
Після їхнього концерту в Москві гітарист російського "Кіно" Юрій Каспарян назва кавер на Цоя "прикольним", хоч і зіграним "від балди", йдеться у "Громадське".
"Ну, це потішно, це було перше враження. Потім я став вникати, зрозумів, що вони співають російською. Я почав прислухатися, зрозумів, що вони не дуже трудилися щось підібрати. Ну так, від балди зіграли. Але все одно прикольно. Цікаво, яка у них мотивація була, — данина поваги до місцевих культурних традицій чи подумали, що самі не впораються, вирішили додати місцевих зірок", — сказав Каспарян, уточнивши, що не є шанувальником Metallica,
Але 23 липня на концерті свого проекту "Симфонічне кіно" в московському Будинку музики Каспарян з оркестром виконав пісню "Enter Sandman" з альбому "Metallica" 1991 року, пише "Медуза".
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